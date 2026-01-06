“Operativo Verano 2026”, para reforzar la seguridad provincial

En San Pedro de Colalao se realizó el lanzamiento del “Operativo Verano 2026”, “que se desplegará en toda la provincia con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada estival, especialmente en los principales destinos turísticos”. En la oportunidad el gobernador Osvaldo Jaldo destacó “la baja histórica de los índices delictivos en Tucumán y reafirmó el compromiso del gobierno provincial de garantizar una temporada turística con paz social, servicios esenciales reforzados y lucha firme contra el narcotráfico”. Remarcó “el trabajo de la Policía de Tucumán y la baja de los índices delictivos y de homicidios registrados en la provincia, ubicándola por debajo de la media nacional”.

Jaldo subrayó “la importancia de garantizar una temporada con paz social, reforzando la presencia policial y los servicios esenciales en localidades que incrementan significativamente su población durante el verano, como San Pedro de Colalao”.

Ratificó “la decisión de avanzar con firmeza en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, convocando a la comunidad a trabajar de manera conjunta para asegurar tranquilidad y seguridad tanto para los vecinos como para los visitantes”.