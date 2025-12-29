Operativo en Los Ralos: asistencia a familias tras el temporal

La División Policía Lacustre – Destacamento El Cadillal intervino durante la mañana del domingo en la localidad de Los Ralos para asistir a familias afectadas por anegamientos como consecuencia del temporal.

En un despliegue coordinado con otras áreas operativas y Defensa Civil de la Provincia, el operativo incluyó tareas de relevamiento, evacuación preventiva, asistencia a personas damnificadas y distribución de módulos alimentarios, con el acompañamiento de autoridades comunales.

Según se informó, las acciones se enfocaron en atender de manera inmediata las situaciones de mayor vulnerabilidad generadas por la acumulación de agua, priorizando el resguardo de las familias y la prevención de riesgos.

En ese marco, la presencia conjunta de equipos provinciales y comunales permitió organizar el trabajo en el lugar, atender emergencias puntuales y reforzar la asistencia social.