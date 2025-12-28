Operativo conjunto logró frenar un incendio en una carpintería

Tendencias
hace 20 horas
Un principio de incendio se registró en una carpintería que funcionaba dentro de una vivienda ubicada sobre avenida Juan B. Terán al 1000, en Banda del Río Salí.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad de Tucumán, no se reportaron personas lesionadas: el episodio dejó únicamente daños materiales. En paralelo, se iniciaron tareas investigativas para establecer el origen y las causas que desencadenaron el fuego.