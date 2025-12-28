Vía Tucumán

Operativo conjunto logró frenar un incendio en una carpintería

Vecinos, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios colaboraron con Bomberos de la Policía. El fuego fue controlado y se iniciaron peritajes.

Redacción Vía Tucumán

28 de diciembre de 2025,

Operativo conjunto logró frenar un incendio en una carpintería
El trabajo coordinado entre fuerzas y comunidad permitió evitar consecuencias mayores. Foto Ministerio de Seguridad de Tucumán

Un principio de incendio se registró en una carpintería que funcionaba dentro de una vivienda ubicada sobre avenida Juan B. Terán al 1000, en Banda del Río Salí.

El hecho motivó la intervención de los Bomberos de la Policía de Tucumán, que lograron controlar el siniestro con apoyo de vecinos, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de distintas localidades.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad de Tucumán, no se reportaron personas lesionadas: el episodio dejó únicamente daños materiales. En paralelo, se iniciaron tareas investigativas para establecer el origen y las causas que desencadenaron el fuego.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS