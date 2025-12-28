Operativo conjunto logró frenar un incendio en una carpintería

Un principio de incendio se registró en una carpintería que funcionaba dentro de una vivienda ubicada sobre avenida Juan B. Terán al 1000, en Banda del Río Salí.

El hecho motivó la intervención de los Bomberos de la Policía de Tucumán, que lograron controlar el siniestro con apoyo de vecinos, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de distintas localidades.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad de Tucumán, no se reportaron personas lesionadas: el episodio dejó únicamente daños materiales. En paralelo, se iniciaron tareas investigativas para establecer el origen y las causas que desencadenaron el fuego.