Nuevas autoridades en Cardenales Rugby Club

Una nueva Comisión Directiva de Cardenales Rugby Club para el período 30 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2027, asumió dias pasados.La entidad indicó que algunos dirigentes “continúan su labor y otros comienzan este camino, todos con el mismo compromiso de trabajar por el crecimiento del club”.
La nueva Comisión Directiva es la siguiente:
Presidente: Martín Bellomio
Vicepresidente: Silvina María Mercedes Brito
Tesorero: Oscar Roberto García
Protesorero: Ricardo Matías López Sotelo
Secretario: José Antonio Bellomio
Prosecretario: Carlos Santiago Meuli Guzmán
Vocal 1º: Rogelio Martín Corzo
Vocal 2º: María Emilia Martínez
Vocal 3º: Gabriel Minoli Payán
Vocal Suplente 1º: Andrés Bonanno
Vocal Suplente 2º: María Macarena Navarro
Comisión Revisora de CuentasSíndico: Pedro Guillermo Nofal
Síndico Suplente: Marcelo Vidal