Vía Tucumán

Nuevas autoridades en Cardenales Rugby Club

Asumirán por dos años

Yanina Elizabeth Vega

2 de enero de 2026,

Nuevas autoridades en Cardenales Rugby Club
Asumirán por dos años

Una nueva Comisión Directiva de Cardenales Rugby Club para el período 30 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2027, asumió dias pasados.La entidad indicó que algunos dirigentes  “continúan su labor y otros comienzan este camino, todos con el mismo compromiso de trabajar por el crecimiento del club”.

La nueva Comisión Directiva es la siguiente:

Presidente: Martín Bellomio

Vicepresidente: Silvina María Mercedes Brito

Tesorero: Oscar Roberto García

Protesorero: Ricardo Matías López Sotelo

Secretario: José Antonio Bellomio

Prosecretario: Carlos Santiago Meuli Guzmán

Vocal 1º: Rogelio Martín Corzo

Vocal 2º: María Emilia Martínez

Vocal 3º: Gabriel Minoli Payán

Vocal Suplente 1º: Andrés Bonanno

Vocal Suplente 2º: María Macarena Navarro

Comisión Revisora de CuentasSíndico: Pedro Guillermo Nofal

Síndico Suplente: Marcelo Vidal

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS