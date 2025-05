Nombramientos judiciales: Jaldo exige racionalidad y prioriza los juzgados más sensibles

El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió que los nombramientos en el Poder Judicial no deben responder a la cantidad de cargos vacantes, sino a la necesidad real de mejorar la atención a la ciudadanía. En una conferencia de prensa brindada este viernes por la mañana, aseguró que su gestión sólo avalará designaciones que estén justificadas por cuestiones de servicio y sensibilidad social.

“Los nombramientos en el Poder Judicial no se deben hacer por el número de vacantes sino por la necesidad de servicio en cada uno de los lugares”, subrayó el mandatario.

En ese marco, señaló que ya inició conversaciones con los máximos referentes del sistema judicial tucumano: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez; y el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila.

“No es solo nombrar jueces, hay una infraestructura detrás”

Jaldo remarcó que cada designación judicial conlleva también un impacto financiero que debe ser considerado con responsabilidad: “Porque trae aparejado un costo financiero y presupuestario, no es solo nombrar jueces, también hay una infraestructura que está a la vuelta”, explicó.

Y fue contundente: “Este gobernador no va a firmar la designación de un juez que no justifique la mejor atención de los ciudadanos, no vamos a firmar designaciones masivas hasta que el Poder Judicial nos indique cuál es la necesidad o prioridad y por dónde tenemos que empezar”.

Prioridad para los juzgados más sensibles

Frente al contexto económico, Jaldo sugirió que los juzgados con mayor carga social, como los de Familia, podrían tener prioridad: “En momentos financieros muy difíciles, seguramente por ahí, a los juzgados de Familia hay que darle prioridad o a los que tienen sensibilidad por los casos que tratan, pero no vamos a nombrar 50 jueces de una sola vez. También tenemos que ver el rendimiento”, remarcó.

Además, enfatizó que el compromiso del Ejecutivo en materia de racionalización de recursos debe ser replicado en los otros poderes del Estado: “Si el Ejecutivo se esfuerza, lo deben hacer todos”, sentenció.

“Tener vacantes no justifica designaciones masivas”

Para ilustrar su postura, Jaldo ejemplificó con la situación interna del Poder Ejecutivo: “En el Ejecutivo tengo más de 6 mil vacantes producto de gente que se jubiló y otros que se acogieron al Retiro Voluntario. Pero ¿Porque haya vacantes voy a realizar 5 mil nombramientos…? No es así”.