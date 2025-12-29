“Navidad en Famaillá”: magia, alegría y un cierre a pleno

La ciudad vivió un cierre multitudinario de “Navidad en Famaillá” durante el último fin de semana del ciclo, con una noche que transformó la Plaza General San Martín en un gran punto de encuentro familiar.

Entre luces, música y espíritu festivo, vecinos y visitantes se sumaron a una propuesta que combinó espectáculos, puesta en escena y participación comunitaria.

En ese marco, acompañaron la jornada el intendente Enrique Orellana, el José Orellana y la senadora nacional Sandra Mendoza, junto a funcionarios municipales.

Con propuestas para toda la familia, la celebración combinó tradición y espectáculo con una noche de encuentro comunitario.

La celebración se consolidó como una de las postales más fuertes del calendario de fin de año en la ciudad, con una plaza colmada y clima de fiesta.

El público disfrutó de carrozas navideñas, nieve artificial y un despliegue que buscó emocionar especialmente a los más chicos. Uno de los momentos más celebrados fue la presencia de “mamás y papás Noeles”, que sumaron color y cercanía, recorriendo la plaza y reforzando el sentido de celebración colectiva.

Con una plaza convertida en escenario, la propuesta apostó a sostener actividades abiertas y gratuitas, con un mensaje claro: vivir la Navidad como una experiencia compartida, en comunidad, y con identidad local.