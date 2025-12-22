Música y solidaridad: nueva edición del Megaconcierto navideño de la UNT

En la noche del viernes, el Parque Julio Prebisch de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue el punto de encuentro de una nueva edición del Megaconcierto de Navidad, una propuesta cultural con eje solidario que convocó a público universitario y a vecinos de distintos puntos de la provincia.

El programa tuvo como figuras invitadas al dúo conformado por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, acompañados por la Orquesta Juvenil de la UNT y la Orquesta Rolando “Chivo” Valladares de la Fundación Mate Cocido. La dirección general estuvo a cargo del maestro Gustavo Guersman, en una presentación que marcó su despedida al frente de la Orquesta Juvenil tras 35 años.

Escenario compartido: artistas invitados y orquestas

Durante la función, Baglietto y Vitale recibieron presentes por parte de autoridades de la Casa de Juan B. Terán. El repertorio se montó con el acompañamiento de los cuerpos orquestales, en una puesta que combinó música popular argentina y formato sinfónico-juvenil.

Lo solidario: entrada con alimentos y destino de las donaciones

La organización reiteró el esquema solidario del evento: el ingreso se vinculó a la entrega de alimentos no perecederos, con donaciones destinadas a Cáritas y a la Fundación León, institución a la que se derivaron los aportes de esta edición, según se indicó.

Lo que dijeron desde la Universidad

El rector, ingeniero Sergio Pagani señaló: “El Megaconcierto de Navidad ya es un evento tradicional y muy esperado por toda la comunidad. Este año, además, tiene un significado especial por la presencia de dos artistas de enorme trayectoria y por la despedida del maestro Guersman, lo que lo convierte en una verdadera fiesta para todos”, expresó.

Asimismo, subrayó que “a través de la cultura y el arte, la universidad pública reafirma su contacto permanente con la sociedad y muestra parte del trabajo que realiza en todas sus áreas y disciplinas”.

En la misma línea, la vicerrectora, doctora Mercedes Leal afirmó: “Este Megaconcierto de Navidad es una muestra de cómo la Universidad Nacional de Tucumán trabaja fuertemente para la sociedad tucumana, construyendo ciudadanía a través de la cultura y desde la solidaridad. Que la entrada sea un alimento no perecedero expresa claramente el sello distintivo de la UNT: una universidad pública comprometida y generosa”, afirmó.

Además, destacó que “a pesar de haber sido un año complejo, la universidad se mantuvo activa en la docencia, la investigación y la extensión, y supo defenderse unida cuando fue necesario. Cerrar el año con una fiesta popular junto a grandes referentes de la música nacional reafirma nuestra apuesta cultural, porque la cultura transforma a la sociedad”.

Una despedida en el escenario

Desde el escenario, Gustavo Guersman expresó: “Son 35 años al frente de la Orquesta Juvenil y este concierto marca una despedida muy significativa para mí. La emoción fue enorme, sobre todo por el cariño de los chicos y por compartir este espectáculo con Baglietto y Vitale, un dúo de primera línea de la música argentina”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Baglietto dijo: “La experiencia fue maravillosa. Nos han recibido con muchísimo afecto y sólo tenemos palabras de agradecimiento para toda la universidad, los músicos, los técnicos y el equipo de producción. Nos vamos de Tucumán con ganas de volver”, expresó el artista.

Extensión y formación: el evento como cierre de año

El secretario de Extensión Universitaria. licenciado Marcelo Mirkin, remarcó que “este evento reúne cultura, comunidad y solidaridad. La respuesta de la gente fue extraordinaria, con familias completas participando y colaborando con alimentos no perecederos y donaciones destinadas a Cáritas y a la Fundación León”, institución a la que se destinaron los aportes de esta edición.