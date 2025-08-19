Monteros acompañó a Jaldo en un multitudinario acto

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en Monteros un acto masivo que marcó el cierre de una jornada de supervisión de obras. Allí, destacó la presencia de una multitud de vecinos y vecinas que acompañaron con entusiasmo y compromiso.

“Cerramos esta jornada con un acto que nos llena de orgullo y esperanza. Una multitud de vecinos y vecinas nos acompañó con su fuerza y su cariño, ratificando que estamos unidos para defender a Tucumán y seguir avanzando”, expresó el mandatario.

El gobernador agradeció el respaldo de vecinos y militantes y llamó a defender el proyecto colectivo del peronismo tucumano.

Agradecimiento a la militancia

El gobernador agradeció a cada sector presente en la movilización: militantes, familias, jóvenes y adultos mayores.

“Quiero agradecer profundamente a cada militante, a cada familia, a cada joven y adulto mayor que se hizo presente. Ese respaldo no es solo hacia una persona, es hacia un proyecto colectivo que cree en el trabajo, la producción y la justicia social”.

Camino a octubre

De cara a las elecciones provinciales del 26 de octubre, Jaldo resaltó la importancia del compromiso ciudadano y la unidad del espacio político.

“El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica para reafirmar nuestro compromiso con Monteros y con toda la provincia. Con fe, con unidad y con la confianza de nuestro pueblo, vamos a seguir construyendo el futuro que nos merecemos”, concluyó.