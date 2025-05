Milagros Geraldine Celiz, la estudiante radical que impulso boleta única papel

Milagros Geraldine Celiz, radical, titular de la Federación Universitaria Tucumán, es la autora del proyecto en la Universidad Nacional para poner en vigencia la boleta única papel, por primera vez en Tucumán. La joven estudiante no le esquiva a ningún tema político.

Esto es parte de la entrevista en el programa “Tucumán con todo”:

Contame un poco de tu vida, ¿vos sos tucumana?

-Soy santiagueña que se vino a vivir a Tucumán desde muy chica, a estudiar en la universidad, quería tener la experiencia de vivir en la universidad pública.

- ¿El primario en dónde lo hiciste?

-En el colegio San Francisco en Santiago del Estero.

- ¿El secundario?

- También en la misma institución.

- ¿Y que estudias en Tucumán?

-Abogacía

- ¿Cómo la llevas?

-Muy bien, estoy en la carrera de escribanía actualmente.

- ¿Te falta mucho?

- No, solo un par de materias.

- ¿Vos sos la autora del proyecto para que haya este tema de la boleta única en papel?

-Sí, en el 2022 mis compañeros decidieron ponerme como consejera superior del órgano del cogobierno de nuestra universidad y en el 2023 presento este proyecto de innovación electoral porque estábamos en un proceso de modificación del estatuto de nuestra universidad y teníamos que traer innovación desde los jóvenes en esta reforma que venía teniendo nuestra universidad y es así que presenté el proyecto de boleta única.

- ¿Estamos hablando de la asamblea o estás hablando de la facultad?

-No. La asamblea universitaria modificó el estatuto de nuestra universidad.

-Pero, ¿tu proyecto se presentó en la asamblea o en la facultad?

-Se presentó en el consejo superior, en el órgano cogobierno de la universidad

- Correcto. Y después se trata en la asamblea…?

-No, lo trate a pleno del consejo superior.

- ¿ Y de ahí lo aprobaron?

-Y de ahí lo aprobaron.

- ¿Cuál era la idea que tenían originariamente vos?

-Originariamente era solamente para estudiantes, luego la Comisión del Consejo Superior en la Comisión de Interpretación y Reglamento, la decana de Derecho, que es la que preside esa comisión, decide extenderlos a los estamentos no docentes y graduados, para las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en la renovación de electorado del año que viene.

- Cuando vos lo pensás al proyecto, ¿cómo pensás que iban a trabajar por agrupaciones, por nombre, o cómo lo hacen?

-No. Siempre ha sido pensando en el modelo que se venía discutiendo a nivel nacional y como lo venían trabajando en diferentes provincias, había tenido la experiencia de haber ido a la universidad de Rosario y ver cómo funcionaba el sistema y me parecía que era ágil, seguro y transparente.

- ¿Qué otras universidades lo tienen?

-La Universidad Nacional de la Pampa también tiene boleta única y trabaja de esa forma.

- Ahora, volviendo a Tucumán, cuando vos planteas esto, ¿cuál fue la recepción? ¿Qué pensás vos?

-En general ha habido muy buena recepción, por lo menos en lo que se tiene que ver con los universitarios, cuando se discutió inicialmente, el proyecto todavía pertenecía el órgano, en la Comisión y había una aceptación general. Luego fue un recambio en el 2024, así que yo no logro aprobarlo, sí estaba mi presentación y el nuevo Consejo Superior, con las nuevas personas que lo integraron, a partir de fines del año pasado, cuando se estableció la discusión, había una gran aceptación. Pero a la hora de la votación habían pequeñas resistencias, por ahí de decanos, que son como más grandes y resistentes a la innovación y al cambio ¿no?. Porque todos decían que era como muy poco el tiempo que había para poder capacitar a los estudiantes, a la hora de votar. El proyecto se aprobó a inicios de este año en marzo.

- Vos sos de la Federación Universitaria de Tucumán.

Sí.

Y ¿a qué agrupación perteneces?

- A la Franja morada.

- ¿Sos radical?

Sí, me identifico con el radicalismo-

- ¿Cuál es tu pensamiento de lo que pasa en el país ahora?

Y, me parece que estamos en un momento muy complejo, sobre todo hablo como universitaria, más allá de lo partidario. Me parece que el ahogamiento que venimos sufriendo el año pasado y este, en los diferentes claustros, en donde no tenemos becas, donde tenemos cerradas las becas de ciencia y técnica, donde tenemos mucho ahogamiento por el personal docente y no docente. Demuestra que hay una clara política de que no quieren seguir con nuestras universidades públicas abiertas. Que la sociedad, el año pasado, ha hecho una gran interpretación acompañándonos en todo los reclamos porque, generalmente, son reclamos genuinos que, por primera vez, sucede que toda la comunidad universitaria, sin distinción partidaria, salió a pedir que la sociedad los acompañe y eso sucedió y se lo vio.

- Ahora, políticamente, el radicalismo cómo lo ves?

-En un momento complicado me parece que las internas, que nosotros siempre nos destacamos por tener esas internas, hoy están más vivas que nunca y que cuando preguntás en la calle con quién se identifican, seguramente solo vas a encontrar a cinco personas que se identifican con el radicalismo. Pero que no dejamos de creer, ni en la democracia, ni el republicanismo, que viene pregonando en el radicalismo sobre todo con el progresismo, o por lo menos así se identifica la franja morada.

- Bien, pero ¿vos lo ves a un radical más juntándose con la libertad avanza? Es decir, con el liberalismo ¿o manteniendo su individualidad?

-Me gustaría que se siga manteniendo en su individualidad, sin duda me gustaría que sigan teniendo las ideas que pregona desde siempre, que siga avanzando en ese sentido. En Tucumán entiendo que hay dos posiciones, pero la Franja Morada se mantiene en la idea de que el radicalismo tiene que ser progresista y tiene que hacer cambios en las sociedad y, que, nosotros, estamos en la universidad porque necesitamos que los estudiantes, o los hijos de los trabajadores sigan teniendo permanencia dentro de la universidad.

- Cuando hablas de los trabajadores más o menos es un concepto peronista de la movilidad social ascendente

-No es un concepto peronista. No creo que sea un concepto peronista para nada. Creo que el radicalismo, desde la reforma de 1918, hasta la actualidad ha pregonado porque la movilidad social ascendente es una realidad y nosotros militamos todos los días por la idea.