Masso y Madres del Dolor profundizan el trabajo contra las adicciones

El Ministerio de Desarrollo Social volvió a abrir sus puertas a la organización Madres del Dolor de Santa Ana, en el marco de una agenda sostenida de trabajo con actores sociales que acompañan a jóvenes y familias atravesadas por el consumo problemático de sustancias. De la reunión participaron también representantes del comedor Sueños Compartidos, consolidando una mesa de diálogo comunitario.

La comitiva estuvo encabezada por Dayana Díaz y Natividad López, quienes acercaron la realidad cotidiana de los barrios y las demandas que surgen del contacto directo con adolescentes y jóvenes en situación de consumo.

El objetivo fue ajustar y fortalecer las herramientas existentes, poniendo el foco en la prevención y el abordaje integral.

Programas en marcha y trabajo articulado

Durante el encuentro se repasaron los programas que la cartera social viene desplegando en la zona: espacios de contención, capacitaciones, asistencias específicas y refuerzos alimentarios en merenderos y comedores. La idea central fue asegurar que estas políticas lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más lo necesitan.

Al término de la reunión, el ministro señaló: “Este ha sido el tercer encuentro que mantenemos, y fue una reunión bastante prolongada, pero la verdad es muy bueno poder escuchar todo lo que expresan las Madres del Dolor de Santa Ana".

“Venimos articulando, no solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino también con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Salud, así que continuaremos sumando nuestros esfuerzos en pos de quienes más lo necesitan”.

En este pasaje, el énfasis está puesto en la continuidad del vínculo y en el trabajo conjunto con otras áreas del Estado, para que las respuestas no queden limitadas a una sola dependencia.

Acompañamiento a jóvenes en tratamiento

Otro de los ejes de la charla fueron los casos de jóvenes que realizan tratamientos en comunidades terapéuticas. Masso remarcó: “Hemos articulado con la Fasenda de El Cadillal, adonde hoy uno de los hijos de una de las mamás se está recuperando, y el día 24 de diciembre va a tener su primera visita, así que la vamos a acompañar. Me parece que de esto se trata, y a partir de una nueva reunión en donde como siempre pusimos la cara y escuchamos, hoy podemos estar haciendo este balance positivo, y aunque sabemos que el camino es largo, avanzamos a paso firme y con la decisión política que ha tomado el Gobernador Jaldo, acompañado por la ley de narcomenudeo, de darle una pelea frontal a quienes venden la droga que envenena a nuestros chicos”.

En este marco, se destacó la importancia de no dejar solas a las familias durante los procesos de rehabilitación y de usar cada instancia de reunión para ajustar la red de acompañamiento.

Viandas, compromiso barrial y reconocimiento

Desde la asociación, Díaz puso el acento en el rol cotidiano que asumen las madres en los barrios: “Un agradecimiento eterno con el Ministro de Desarrollo Social Federico Masso, ya que es la tercera vez que nos recibe y además porque él fue uno de los impulsores de que hoy nosotras estemos trabajando con viandas para asistir a los jóvenes de Santa Ana que están en situación de consumo. Quiero subrayar el trabajo incansable de todas mis compañeras, para que aproximadamente 150 chicos puedan tener una cena caliente en muchas villas y barrios. Sabemos del compromiso de Masso, y le damos las gracias de nuevo que nunca dejó de acompañarnos”.