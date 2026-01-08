Vía Tucumán

Masso en los talleres de verano en Barrancas del Sali

Donde participan niños de la zona

Yanina Elizabeth Vega

8 de enero de 2026,

En los Talleres de Verano del Ministerio de Desarrollo Social - Tucumán, en el comedor y merendero ‘El Progreso’ del barrio Barrancas del Salí estuvieron las autoridades de esa cartera de estado encabezada por su titular Federico Masso. Además, participaron  Silvia Quiroga, directora de Articulación Territorial y Desarrollo Local; el concejal Gastón Gómez y la referente barrial Mirta Racedo que observaron el desarrollo de tareas de juegos, recreación y una merienda con la asistencia de niños de la zona.

Masso explicó: Estos talleres son fundamentales para garantizar que nuestros chicos tengan un lugar seguro y constructivo donde pasar el verano, lejos de la calle”.

Aclaró que igual actividades se da en los 100 centros en toda la provincia.

