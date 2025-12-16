Legislatura abordará leyes de promoción productiva y proyectos sociales

La Legislatura de Tucumán se encamina al cierre del período ordinario 2025 con una sesión que tendrá como ejes centrales incentivos a la inversión, prórrogas normativas en el ámbito judicial y una agenda de proyectos vinculados a la protección de derechos y el reconocimiento de fechas y producciones de interés social.

Orden del día para el cierre del año

En la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo, se definió el temario que se tratará el jueves 18 de diciembre, desde las 8, en lo que será la última sesión del año.

Del encuentro participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el secretario legislativo, Claudio Pérez; el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Nancy Bulacio, Mario Leito, José Macome, Agustín Romano Norri, Raquel Nieva, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Claudio Viña, Ernesto Gómez Gómez Rossi, José Cano, Ricardo Bussi y Walter Berarducci.

Durante la reunión se acordó avanzar con el tratamiento de prórrogas de leyes solicitadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la modificación de la Ley N° 9911, que establece el Régimen de Promoción de la Producción y Generación de Empleo.

Incentivos a la inversión y al empleo

El vicegobernador destacó que se trata de una herramienta pensada para atraer nuevas inversiones y ampliar el universo de empresas beneficiarias.

Acevedo sostuvo: “Es una ley vital y de suma importancia. No es algo nuevo, sino una modificación que reduce los montos mínimos de inversión para que más empresas puedan acceder a los beneficios. A partir de un millón de dólares se prevé una exención en Ingresos Brutos, lo que motiva la producción y la generación de empleo, que es lo que necesitamos en estos momentos”.

Desde la Presidencia de la Cámara remarcaron que la reducción del monto mínimo busca facilitar el ingreso de proyectos productivos de menor escala, manteniendo el esquema de exención en Ingresos Brutos como incentivo central para la generación de puestos de trabajo.

Prórroga del período de resolución de causas pendientes

Otro punto relevante del temario será la prórroga del Período de Resolución de Causas Pendientes, previsto en la Ley Provincial N° 8934, cuya extensión se propone por tres años y cuenta con dictamen favorable.

La medida busca sostener herramientas extraordinarias para aliviar la carga del sistema judicial y avanzar en la resolución de expedientes acumulados, con el objetivo de agilizar tiempos procesales y mejorar la respuesta institucional frente a las demandas ciudadanas.

Reforma electoral: el debate se traslada a 2026

Consultado por el estado de la reforma electoral, Acevedo confirmó que el tema no será tratado en esta última sesión, al no haberse alcanzado los consensos necesarios entre los distintos espacios políticos y organizaciones que participan de la discusión.

El vicegobernador señaló: “Es un tema demasiado importante como para que dependa de la coyuntura. Buscábamos un consenso generalizado, que no se dio. No vamos a forzar absolutamente nada; vamos a respetar la institucionalidad y los valores de la democracia”.

Recordó además que este lunes ingresó una nota formal de la Mesa de Diálogo por Mesa de Entradas de la Legislatura, solicitando que el tratamiento de la reforma se traslade al período ordinario de sesiones 2026.

En ese marco, Acevedo precisó que las diferencias se concentraron en puntos sensibles del proyecto, como el tipo de boleta, la cantidad de acoples y la paridad de género, y remarcó la necesidad de continuar el debate en un escenario de mayor acuerdo.

El presidente de la Cámara afirmó: “No hubo error de cálculo ni capricho político. Desde el primer día sostengo que lo que podamos sancionar debe hacerse con el mayor consenso posible, tanto dentro del bloque como con la oposición y los espacios de diálogo que representan a la sociedad”.

Proyectos de agenda social y comunitaria

La sesión de cierre también incluirá el tratamiento de proyectos vinculados a fechas con fuerte contenido social y a la promoción de derechos. Entre ellos, iniciativas para declarar de interés legislativo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Día Mundial de la Infancia, el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día de Prevención del Grooming.

Además, se incorporarán propuestas orientadas a fortalecer la salud mental, así como proyectos de reconocimiento a producciones bibliográficas de interés social y cultural, en línea con una agenda que busca combinar herramientas económicas para la inversión con acciones simbólicas y normativas de alto impacto comunitario en el cierre del año legislativo.