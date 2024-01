Las dos fichas médicas que deben completar los alumnos en año escolar

Con referencia a las fichas que deben complementar los alumnos que deben concurrir a los establecimientos educacionales, el jefe del Departamento Materno Infanto Juvenil, Oscar Hilal, comentó que hay dos tipos de ficha que se solicitan.

Explicó que una ficha es pequeña y corta que se hace para todos los grados y otra mucho más grande que se hace cuando hay un cambio de ciclo, para el ingreso al jardín de cinco, cuando hay ingreso al primer grado y luego a la secundaria. El funcionario de Salud Pública explicó que “la ficha más extensa contiene una serie de articulados por los cuales el niño debe ser evaluado por un médico clínico, por un fonoaudiólogo, un oftalmólogo y un odontólogo”. Precisó que “la idea es tratar de coordinar que no hay un plazo de tiempo acotado para presentar las fichas y que de esta forma puedan ir presentándola a lo largo de todo el año, esto es importante para que las mamás no salgan corriendo y saturen los centros de atención, no hay ninguna obligación de presentarla ni en marzo ni en abril, se podrá hacer durante todo el año”.

Desde el Departamento Materno Infanto Juvenil se organiza que sus equipos concurran a las escuelas que están en zonas más alejadas y de difícil accesibilidad.