Lanzamiento de un torneo de voley estudiantil

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció el lanzamiento de un torneo de Voley desde el 27 de este mes hasta el 11 de octubre entre establecimientos del Gran Tucumán, durante un desayuno recreativo con los representantes de los centros de estudiantes de escuelas y colegios “para crear un espacio de formación, ejercer su ciudadanía e integrarse”.

Se indicó que dicho certamen juvenil de voley, es “pensado no solo para la competencia deportiva, sino también para fomentar la integración, la recreación y la formación de los jóvenes”.

El torneo comenzará el 27 de septiembre, continuará el 4 de octubre y tendrá sus finales el 11 de octubre y se anunció el sorteo de cinco viajes a Mar del Plata al finalizar el torneo.

Estuvieron acompañando a Jaldo, la ministra de Educación, Susana Montaldo; Darío Monteros(Interior); Luis Medina Ruiz(Salud); Diego Erroz, secretario de Deportes y Melina Morgenstein, secretaria de la Juventud.