La Ruta 329, genera conectividad y desarrollo

El vicegobernador, Miguel Acevedo, destacó con referencia a la inauguraciòn de la repavimentación de la ruta 329, lo siguiente: “En enero, el gobernador se comprometió con la Ruta 329, que une varias comunas y genera conectividad y desarrollo. Celebro que una repartición pública, con empleados públicos y por administración, haya concretado una obra que significa crecimiento y turismo. Esto se logra gracias a la gestión del gobernador y su equipo, en un contexto en el que Nación no envía los fondos que corresponden. Con una administración eficiente, Tucumán sigue creciendo”.El ministro del Interior, Darío Monteros, expresó: “La Ruta 329 nace en Monteagudo, en la Ruta 157, y termina en Concepción, en la Ruta 38, atravesando jurisdicciones como Ciudad Cita, Medina y Trinidad. Es una obra emblemática para esta zona y para quienes la transitan desde otras provincias. Facilita la producción y el turismo.

Se concretó con recursos propios y superávit fiscal, destinados a obras, salud, educación y seguridad. Lejos de desarmar organismos como Vialidad, los fortalecemos”.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, sostuvo: “Estamos inaugurando la Ruta 329, 40 kilómetros repavimentados a nuevo. El Estado está presente, pensando en la seguridad vial, la producción y el turismo, e invirtiendo más de cinco mil millones de pesos para poner en condiciones este tramo entre Monteagudo y Concepción”.