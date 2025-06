Jaldo viaja a Buenos Aires para reclamar la coparticipación que le corresponde a Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viajará este martes a Capital Federal para participar de un nuevo encuentro entre mandatarios provinciales que tendrá lugar el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí, junto a gobernadores de otras 23 jurisdicciones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debatirán sobre la caída de los fondos coparticipables y exigirán a la Nación que se cumpla con lo que establece la ley.

“Nosotros vamos a viajar a Capital Federal donde los gobernadores vamos a darle continuidad a esta reunión que yo la califico como histórica”, afirmó Jaldo en diálogo con Los Primeros.

El mandatario subrayó que, aunque cada provincia tiene problemáticas diferentes, hay una coincidencia general: la baja en los recursos que les corresponden por ley.

“Aquellos que digan que se ha mejorado la micro, se puede haber mejorado en un sector, en una empresa, pero mientras hay una empresa que mejora hay tres o cuatro que se están cayendo. Por lo tanto, se caen los recursos nacionales y son recursos que le corresponden a las provincias. Y lo mismo es que los reclamo por los ATN o el impuesto al combustible”, expresó.

“Los tucumanos tienen que saber que nosotros no vamos a la Nación a pedir recursos nacionales. Nosotros vamos a pedir a la Nación los recursos que la Nación recarga pero que corresponden a Tucumán. Es decir, los tucumanos vamos a pedir lo que es nuestro, como lo hacen los riojanos que van a pedir lo que es de ellos, los de Santa Fe o los cordobeses”, explicó.

“Bajo ningún punto de vista vamos a pedirles recursos al presidente –Javier Milei– recursos que son de la Nación y que puede correr el riesgo de romper el equilibrio fiscal muy atado por alambre que tiene el gobierno nacional”.

Un reclamo con sentido común

Jaldo insistió en que su gestión mantiene una postura dialoguista, pero con firmeza en la defensa de los intereses provinciales.

“La Nación le tiene que ir bien para que a las provincias y al país también les vaya bien: o nos va bien a todos o lamentablemente le irá mal a todos como ya pasó otras veces en Argentina”.

Y remarcó: “Con los gobernadores hicimos un planteo muy clarito, con mucho sentido común: que a las provincias les transfieran los recursos que por ley nos corresponden. No queremos un peso de la Nación, no queremos nada que no nos corresponda, no queremos para nada obstaculizar el plan macroeconómico que tiene el gobierno nacional”.

En ese sentido, recordó el apoyo del bloque de diputados tucumanos a las leyes impulsadas por el oficialismo nacional.

“Ese préstamo del FMI de $20.000 millones se cayó en el Senado, se lo vetó el Presidente y tenían que sostener un voto con 87 votos. En la Cámara de Diputados, ¿saben cuántos votos juntaron? 87, con la participación de dos o tres provincias dialoguistas. Y no nos arrepentimos. Esos $20.000 millones han venido a las reservas, han venido para que Argentina no entre en default, han venido para que hoy, todavía, desde el exterior, sigan mirando a la Argentina con mucha expectativa”.

“Somos colaboracionistas, dialoguistas y le hemos ayudado al presidente Milei por el bien de nuestra querida patria”, añadió.

Coparticipación automática y sin discrecionalidad

El gobernador fue contundente al explicar el reclamo: “Tucumán no quiere un ATN que le quiten a otra provincia. Tucumán quiere que le giren automáticamente, vía coparticipación, los montos que corresponden por ley”.

“Queremos que se vaya a transparentizar todo esto y eso se lo va a hacer a través de una ley donde diga que por el índice de coparticipación, si a Tucumán le toca el 4,7% de la proporción de los ATN, que es el 1% del fondo que se recauda de coparticipación, que venga el 4,7. No queremos un peso más, queremos lo nuestro, queremos lo que a los tucumanos les corresponde”.

“Por esto no se puede enojar el presidente, por esto no se pueden enojar los ministros, porque las provincias les pidamos lo que nos corresponde. Porque la verdad que nosotros no tenemos ánimo de confrontar”, remarcó.

“Queremos que el gobierno nacional tenga la reciprocidad con las provincias. Y cuando decimos reciprocidad, no queremos un peso del gobierno nacional. Solamente queremos que nos giren lo que a las provincias nos corresponde por ley”.

Crítica al modelo fiscal nacional

Jaldo también cuestionó la manera en que el gobierno nacional administra los fondos:

“El gobierno nacional es como que formó e hizo una caja única. Es decir, todos los recursos van a una sola caja para poder mantener el equilibrio fiscal. El incentivo docente, compensación del transporte y conectividad, todo va a una misma cuenta. Los ATN e impuesto a los combustibles, a la misma cuenta”.

“Han logrado un equilibrio fiscal y un pequeño superávit fiscal, pero quedándose con todo, con lo propio y con lo ajeno. Entonces, hay que analizar si el equilibrio fiscal es tal o hay que analizar si el equilibrio fiscal es verdadero o transitorio”.

Por último, advirtió sobre la fragilidad de ese equilibrio fiscal: “Hoy tenemos un equilibrio y un superávit muy finito. Porque la verdad que hay sectores en los que ha caído el consumo, y si cae el consumo, cae el IVA. Y si cae el IVA, cae la coparticipación, que es el impuesto más importante que tiene Tucumán”.

“No somos una provincia minera. Nosotros no somos una provincia donde tenemos petróleo, litio o cobre. Nosotros tenemos que vivir de lo que producen nuestras economías regionales y tenemos que vivir con el potencial económico que tiene propia la provincia de Tucumán”, concluyó.