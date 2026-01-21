Jaldo: “Tucumán depende de un equipo de trabajo”

En la conferencia de prensa brindada el mediodía del miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo informó su regreso a la actividad oficial, tras una licencia personal.

En ese marco, explicó el alcance institucional de su ausencia, reivindicó el orden sucesorio previsto por la normativa provincial y destacó el desempeño del vicegobernador Miguel Acevedo, quien quedó a cargo del Ejecutivo durante esos días.

“Lo que hoy está sucediendo muestra, una vez más, el funcionamiento pleno de las instituciones en la provincia de Tucumán, la vigencia de la Constitución y las leyes vigentes”, sostuvo Jaldo, al señalar que el marco legal “estipula un orden sucesorio” ante la ausencia del gobernador y otras autoridades.

Sobre su licencia, remarcó que fue “por 10 días hábiles, sin goce de haberes” y afirmó: “Mi licencia no le ha costado un solo centavo al Gobierno de la Provincia”.

En ese mismo pasaje, el mandatario subrayó el carácter privado de la decisión: “Al ser licencia por razones particulares, somos mi familia y yo las que decidimos qué vamos a hacer en ese tiempo. Nadie más puede opinar”.

Al referirse a la conducción del Ejecutivo durante su ausencia, Jaldo destacó el trabajo del gabinete y el rol del vicegobernador Miguel Acevedo: “Esto muestra una vez más a Tucumán, una provincia distinta, una provincia diferente, que no depende de una sola persona, depende de un equipo de trabajo”.

Durante la conferencia se enumeró la presencia de integrantes del gabinete provincial y autoridades de áreas de seguridad y emergencia.

También tomó la palabra Miguel Acevedo, quien realizó un balance de la gestión en días marcados por lluvias intensas. “En Tucumán tuvimos unos días difíciles, producto de una lluvia constante, de muchos milímetros, que, en los cerros, nos complicó en cuanto a los caudales de los ríos acá en Tucumán”, señaló.

En cuanto a la asistencia, Acevedo afirmó que el objetivo es profundizar acciones en el territorio: “En estos días tenemos que profundizar en accionar para asistir y estar a la par de los tucumanos que han sufrido estas lluvias”, y definió como línea de trabajo que “las autoridades y el Estado estén presentes donde tiene que estar”.

El vicegobernador también resaltó la coordinación entre áreas provinciales y gobiernos locales: “Debo destacar el trabajo continuo, inmediato y permanente, coordinado de los distintos ministerios y las autoridades locales, comunales y municipales”, y añadió que “los resultados estuvieron a la vista: no tuvimos grandes complicaciones como en otras circunstancias”.

Sobre seguridad, Acevedo mencionó hechos delictivos ocurridos en ese período y describió actuaciones y detenciones: “Ocurrieron tres hechos lamentables, tres homicidios, en un cortísimo tiempo; dos fueron detenidos y los sospechosos puestos a disposición de la Justicia… el sospechoso que se fugó fue trasladado a Tucumán y alojado en Benjamín Paz”, cerró.