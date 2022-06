En Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo brindó una conferencia de prensa ante medios nacionales, donde respondió inquietudes relacionadas al conflicto por el gasoil y la reunión que se realizará mañana en Chaco con gobernadores afines al Frente de Todos.

“Con los productores del sector azucarero, del citrus y del grano, que son las tres economías regionales de nuestra provincia, hemos llegado a un acuerdo mayoritario. Hoy en Tucumán la zafra ya está en funcionamiento, y el citrus empezó a funcionar de nuevo con sus industrias, y lo remarco porque a nosotros nos afectaba mucho la generación de trabajo que representan estas industrias, con más de 150 mil puestos de trabajo en este sector. Hemos tenido que soportar un paro de 24 horas, pero la situación ya se normalizó. Hay combustible en Tucumán, pero también hay una cuestión de precios, y de asimetrías, de lo que cuesta el combustible aquí en Capital Federal y lo que cuesta en nuestra provincia. Cuesta mucho más caro en el interior, y ese es el planteo que nos hacen los transportistas. El Presidente Alberto Fernández está al tanto de esto y se están tomando las medidas al respecto”, dijo el gobernador.

“No hay faltante en Tucumán, quizás la oferta no igualó a la demanda, pero no hay actividades paradas por falta de combustible. En Tucumán empezamos a mejorar la oferta y no se paró nada por falta de combustible, sino por la medida de fuerza, pero ya se pusieron de acuerdo las partes y las actividades se retomaron. El combustible está disponible”, destacó.

“Mañana no podré sumarme a la reunión de los gobernadores en Chaco porque tenemos agenda con el jefe de Gabinete (Juan Manzur) en Tucumán. Pero no hay dudas que los gobernadores del Norte Grande nos hemos reunido en varias ocasiones, con un temario que fundamentalmente tiene que ver en encontrar la forma de achicar asimetrías entre las provincias del interior con la Capital. Asimetrías que tienen que ver con la energía eléctrica, con los precios de combustibles, y del transporte público de pasajeros, entre otros temas. El eje de la reunión de mañana tiene que ver con la distribución de los recursos. El interior viene acompañando a este Gobierno y necesita mayor participación”, dijo sobre la reunión de este viernes en Chaco, de mandatarios provinciales afines al Frente de Todos.