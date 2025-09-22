Jaldo: “La Tarjeta Alimentaria se desarrolla con un 100% de éxito”

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes un acto de entrega de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI) junto al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, en un evento que reunió a funcionarios y representantes de distintas instituciones. La jornada ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la inclusión social y la seguridad alimentaria.

El mandatario agradeció la presencia de los dirigentes y funcionarios que acompañaron la iniciativa: “Gracias por estar, gracias por venir y la verdad que hoy nos convoca, yo diría un tema esencial para la vida del ser humano. Hoy nos convoca un área que tiene que ver con la salud y con la vida de cada una de las personas”.

En su mensaje, Jaldo reconoció el trabajo coordinado entre los distintos estamentos de gobierno y organizaciones: “Quiero agradecer en primer lugar a quienes hoy nos acompañan, en representación de la Legislatura, el presidente subrogante Sergio Mansilla; nuestros diputados nacionales Elia Fernández y Gladys Medina; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Puri, muchas gracias doctor por acompañarnos, y también Josefina”.

El Gobernador hizo una mención especial al ministro de Desarrollo Social: “Fundamentalmente este gran ministro de Desarrollo Social que tiene la Provincia de Tucumán, muchas gracias Federico. Y a través de Federico quiero agradecerle a todas las personas del Ministerio de Desarrollo Social y de organizaciones intermedias, de las instituciones que han sido elegidas por la voluntad popular como los intendentes, como los delegados comunales, y todos los que hayan colaborado directa e indirectamente para que podamos cumplir este gran objetivo, que es no solo implementar esta tarjeta alimentaria, sino que luego de 8 meses este programa se está desarrollando con un 100% de éxito”.

Finalmente, Jaldo subrayó la importancia de mantener el esfuerzo colectivo: “Muchas gracias a todas las personas que colaboraron para que las cosas no solo se hagan, sino que se las hagan bien”.

Con esta entrega, el Gobierno provincial reafirma que la Tarjeta Alimentaria Independencia no solo se trata de un beneficio económico, sino de una herramienta clave para garantizar el acceso a una alimentación adecuada y mejorar la calidad de vida de miles de familias tucumanas.