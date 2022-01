El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo se refirió en una entrevista televisiva a la situación de la pandemia en Tucumán. Habló del pase sanitario y de la importancia que tienen las vacunas en este momento. Los tramos más salientes del diálogo son los siguientes:

- ¿Qué análisis hace del pase sanitario en la provincia?

- En Argentina están, de manera exponencial, creciendo los contagios. Nosotros en Tucumán también. Eran 500, 600, hoy ya son 1200. Entonces a esto hay que prestarle mucha atención, porque la verdad, que lo fundamental en el ser humano es la salud y es la vida, y eso es lo que nosotros queremos cuidar y preservar.

- ¿Va a haber restricciones?

No, por el momento no. Tucumán se adelantó un poquito. Nosotros decimos 1200 casos, te asusta. Pero preguntemos cuántos hay internados Hoy tenemos la vacuna. Cuando me tocó el Covid, yo estuve 13 o 14 días internado también. Les quiero decir, nosotros no teníamos la vacuna. Hoy hay mucha gente que se contagia, pero ya tiene las dos dosis de la vacuna; ya tiene la tercera, el refuerzo, entonces el contagio no es más que un resfrío o por ahí un dolor de cuerpo, por ahí un día de fiebre. ¿Qué les quiero significar, con la cobertura de la vacuna? El ser humano está más cubierto, tiene anticuerpos, el virus no le hace daño. Entonces yo, ¿Qué creo?: cuando decimos 1200 casos, si bueno, pero cuantas camas tenemos ocupadas? y hoy nosotros tenemos el 25% de las camas ocupadas. Debemos tener 30, 40 personas internadas, o sea que una vida, una, es importante, pero si hacemos la relación, estamos muy por debajo de la primera y segunda ola, que nos tocó vivir. Tenemos casos, pero no tenemos en terapia intensiva la proporción que teníamos la vez pasada, y esto gracias a las vacunas.

- Y, ¿el pase sanitario?

- Tucumán se adelantó con el pase sanitario, que muchos lo discuten, muchos lo resisten. Todos van a terminar vacunados, pero por decisión propia, porque nosotros no obligamos. Nosotros con el pase sanitario no obligamos a nadie. Ahora si decimos para ir a determinados lugares donde hay personas, vos sos dueño de no vacunarte, pero no dueño de ir a un bar, ir a una cafetería, un restaurante y de contagiar al resto, de eso no. Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. ¿Saben a cuantos hemos vacunado en el mes de diciembre?. El pase sanitario lo hemos implementado el 1 de diciembre. Se vacunaron en un mes 320.000 tucumanos y tucumanas Hemos duplicado el mes anterior, prácticamente, y es el pase sanitario, es para bien de la gente y aquel que no crea en la vacuna que no se vacune, yo lo siento, porque si se contagia, corre riesgo, corre más riesgo que aquel que está vacunado. No lo digo yo, lo dicen los científicos del mundo: la única solución es la vacuna. Se tienen que vacunar, esto es lo que yo pretendo de los tucumanos como gobernador de la provincia. No obligamos a nadie, el que no quiera que no lo haga, pero sabe que va a tener ciertas restricciones de acceso a determinados lugares. No es porque se lo quiera marginar a él, es porque queremos cuidar al resto.