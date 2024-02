Jaldo aseguró que está trabajando para que, “Tucumán no pierde el incentivo docente ni la compensación del transporte”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, manifestó su preocupación el viernes ante la posibilidad de perder el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador al Transporte Público, pero aseguró estar trabajando activamente para evitarlo. En declaraciones a la prensa, Jaldo subrayó su compromiso de no claudicar en la defensa de estos fondos esenciales para la provincia.

“Como Gobernador tengo preocupación, pero me estoy ocupando, conversando con el Gobierno Nacional permanentemente, viendo cómo y de qué manera y bajo qué concepto Tucumán no pierde el incentivo docente ni la compensación del transporte. En eso no voy a claudicar”, afirmó Jaldo.

El mandatario provincial resaltó la importancia de estos fondos, destacando su papel crucial en las negociaciones paritarias y en el adecuado funcionamiento del sistema educativo. “A los docentes les es importante contar con esos fondos”, enfatizó, subrayando la relevancia de garantizar condiciones adecuadas para los educadores.

Además, Jaldo hizo hincapié en la necesidad de mantener las compensaciones en el transporte público, señalando que “el transporte es un servicio público y al boleto alguien lo tiene que pagar”. Busca evitar que la falta de recursos recaiga en el bolsillo de los ciudadanos, destacando el impacto económico que podría tener en aquellos que dependen del transporte público diariamente.

“Hay tucumanos que utilizan el colectivo a la mañana dos veces y a la tarde otra vez dos veces. Son cuatro boletos por día. Ni qué hablar los que vienen del interior donde el pasaje es mucho más caro”, expresó Jaldo, resaltando la necesidad de proteger los bolsillos de los ciudadanos ante posibles ajustes en las compensaciones.