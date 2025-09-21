Un seminario/taller titulado “Internacionalización de la enseñanza para carreras relacionadas con la salud”, se realizará el próximo jueves 6 de noviembre, a las 17 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El ciclo es en el marco de las actividades de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y el Comité Académico de Salud Humana. La propuesta se llevará a cabo en modalidad híbrida, con transmisión y registro para su posterior difusión.{

Medios UNT explicó que el “encuentro busca reflexionar, compartir y proyectar estrategias concretas de internacionalización de la enseñanza, en un contexto regional y global marcado por desafíos crecientes en la formación de profesionales de la salud”.

El seminario ofrecerá tres bloques temáticos:

1.-Conferencias magistrales, a cargo de especialistas con experiencia en gestión académica internacional.

2.-Panel de experiencias institucionales, en el que docentes de distintas universidades miembro de la AUGM presentarán iniciativas ya implementadas, tales como Collaborative Online International Learning (COIL), cátedras espejo, intercambios académicos virtuales y la incorporación de recursos y perspectivas internacionales en la enseñanza.

3.-Espacio participativo, destinado al intercambio abierto, preguntas y debates entre los asistentes.La jornada culminará con un cierre de proyecciones, donde se sistematizarán los aportes y se delinearán posibles líneas de trabajo conjuntas, como la conformación de una red de docentes, la elaboración de guías de buenas prácticas y la organización de futuros talleres regionales.