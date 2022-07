El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó la ciudad de Monteros, en donde dejó inauguradas obras de pavimentación y alumbrado público en el barrio San Martín.

Los trabajos se realizaron sobre calle Leandro Alem al 700, Aconquija al 400 y 500, y calle Silvano Bores al 500, 600 y 700. Allí se ejecutaron 350 metros lineales de cordón cuneta y badenes de hormigón, 250 metros cuadrados de pavimento de hormigón rígido y 3.700 de pavimento articulado sobre calzada; además se realizaron reparaciones en paños de hormigón y cordones en mal estado. Asimismo, se realizó el mantenimiento general y mejoras del sistema de alumbrado público, y se renovó por completo la iluminación de la Plazoleta. Se realizaron además tareas de forestación y pintura en todo el sector.

“El intendente Serra ha demostrado que a pesar de las dificultades económicas y financieras que percibimos a nivel mundial, la gestión aquí no se para. Veníamos semanas atrás con obras en otros barrios, en la plaza de los Inmigrantes y hoy aquí en el barrio San Martín con estos trabajos de pavimentación, alumbrado nuevo, es decir, todo esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los monterizos. Y esto se puede hacer porque hay un equipo que trabaja y gobierna para todos. Hoy no solo hemos venido a trabajar, sino a reasumir el compromiso de seguir trabajando para que en estos momentos difíciles no detengamos la gestión en la provincia. Sigamos pagando los sueldos en tiempo y forma, sigamos haciendo obras de infraestructura, sigamos comprando equipamiento para dar mejores servicios, para que tengamos un Tucumán, un Monteros y una Argentina mejor”, dijo el gobernador en su discurso.

El primer mandatario tucumano estuvo acompañado por el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado, el intendente local, Francisco Serra, el secretario de Grandes Comunas, Alberto Olea, el presidente del Concejo monterizo, Fabián Giménez; los concejales, Rosana Chaban, Gonzalo Racedo, Maria del Carmen Carrillo, Omar Pérez, Esteban Urueña. El secretario de Gobierno, Francisco Serra (h) comisionados comunales del departamento Monteros, concejales de otros municipios tales como Famaillá y Alderetes; y el titular del Ipacym, Regino Racedo.