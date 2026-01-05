Gabriel Compagnucci y Luis Ingolotti firmaron para Atlético Tucumán

Gabriel Compagnucci es nuevo jugador de Atlético Tucumán para el equipo superior en la temporada 2026. Se indicó que “el futbolista llega para reforzar al Decano y se convierte en la cuarta incorporación de la institución de cara a la temporada 2026. En el día de hoy arribó a la provincia y de inmediato se puso a disposición del cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace”.

Luis Ingolotti firmó su contrato como jugador de Atlético Tucumán. Será el nuevo arquero del Decano y en declaraciones dió a conocer sus sensaciones y expectativas