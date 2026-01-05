Vía Tucumán

Gabriel Compagnucci y Luis Ingolotti firmaron para Atlético Tucumán

Ya se incorporaron al plantel superior

Yanina Elizabeth Vega

5 de enero de 2026,

Gabriel Compagnucci y Luis Ingolotti firmaron para Atlético Tucumán
Ya se incorporaron al plantel superior

Gabriel Compagnucci es nuevo jugador de Atlético Tucumán para el equipo superior en la temporada 2026. Se indicó que “el futbolista llega para reforzar al Decano y se convierte en la cuarta incorporación de la institución de cara a la temporada 2026. En el día de hoy arribó a la provincia y de inmediato se puso a disposición del cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace”.

Luis Ingolotti firmó su contrato como jugador de Atlético Tucumán. Será el nuevo arquero del Decano y en declaraciones dió a conocer sus sensaciones y expectativas

Será el nuevo arquero del Decano
Será el nuevo arquero del Decano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS