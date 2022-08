Finalmente, Hugo Brito es el nuevo secretario general de ATEP

Finalmente, este miércoles se reconoció oficialmente el triunfo de Hugo Brito en ATEP. Las elecciones se habían realizado en el me de mayo, y Brito obtuvo el triunfo por 607 votos con la lista Dorada-Verde-Celeste-Naranja.

Sin embargo, desde el oficialismo encabezada por David Toledo, que venía conduciendo por más de 30 años el sindicato se decidió presentar la impugnación alegando vicios administrativos legales en la conformación de la nómina ganadora, el Ministerio de Trabajo terminó consagrando como vencedora a la lista de Brito.

“El ministerio emitió la disposición, donde reconoce la legalidad de nuestra lista y hoy asumimos frente a la delegada de Nación. Somos representantes legítimos de los docentes y ya no existe Toledo y ningún otro dirigente que diga que puede representar a los docentes tucumanos”, dijo el profesor Brito ante la prensa luego de conocerse la decisión del ministerio.

Brito relató que la asunción no se realizó en las instalaciones del gremio. “No hemos podido ingresar y la delegada hizo el acto administrativo en la vereda de ATEP. Si no nos entregan, vamos a iniciar acciones legales para recuperar el edificio. Toledo no estuvo ocupando, sino usurpando el cargo, haciendo uso de cosas que no le correspondía. Esto es gravísimo y vamos a ver qué corresponde hacer en estos casos”, agregó.