Fin de año sin estruendos: adhesión del Concejo a «Más luces, menos ruidos»

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán recibió a organizaciones y asociaciones civiles que impulsan la campaña «Más luces, menos ruidos» y confirmó su adhesión a la convocatoria, con el objetivo de promover celebraciones de fin de año sin pirotecnia sonora.

Durante el encuentro, el presidente del cuerpo, doctor Fernando Arturo Juri, se reunió con referentes de Asperger Tucumán, Enlazadas, Apala Tucumán, TDH mi mundo naranja, Clases adaptadas, Museo Malvinas e Inclusión en Acción.

Encuentro institucional y compromiso del cuerpo

En la recepción, el doctor Juri estuvo acompañado por los concejales Eduardo Molina y José María Franco. Allí, las autoridades expresaron el compromiso del Concejo para promover las actividades vinculadas a la campaña y amplificar su alcance en la comunidad.

El pedido central: reemplazar la pirotecnia sonora

Tras la reunión, en una rueda de prensa, Cristian Petersen y Fernanda Fortini —en representación de las asociaciones— insistieron en la necesidad de reemplazar los fuegos artificiales sonoros por alternativas sin estruendos.

En ese marco, señalaron: “Hemos tenido una buena respuesta del Concejo y del presidente, Fernando Juri. Insistimos en trabajar por la campaña Mas luces, menos ruido, para apelar a la empatía de la sociedad y que comprendan cómo afectan los fuegos de artificio sonoro a personas con diagnóstico de TEA, personas con discapacidad auditiva o quienes tengan secuelas de estrés post traumático, como policías, bomberos y ex combatientes de Malvinas“.

“Las crisis en las personas que mencionamos pueden durar hasta dos días, simplemente apelamos a que haya formas de festejar que permitan que todos disfrutemos de las fiestas”.