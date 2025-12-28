ERSEPT cerró el año con un informe de obras y energías renovables en la Legislatura

En la Honorable Legislatura de Tucumán, la Comisión de Energía y Comunicación realizó su balance de fin de año con un informe central: el ERSEPT expuso un repaso de obras destacadas, avances en energías renovables, mejoras vinculadas a la infraestructura eléctrica y el estado del proceso de Revisión Tarifaria Integral.

La presentación estuvo encabezada por el interventor del ente regulador, ingeniero José Ricardo Ascárate, quien asistió junto a representantes de las distintas gerencias del organismo para detallar el trabajo realizado durante el año y los ejes que seguirán en agenda.

El encuentro fue presidido por el vicegobernador Miguel Acevedo y contó con la presencia del presidente de la comisión, Alberto Olea. También participaron el gerente general de EDET, Ernesto San Miguel Lynch; el decano de la UTN, Rubén Egea; y el secretario de Energía y Servicios Públicos de la Provincia, Martín Viola, entre otros referentes vinculados al sector.