Elevan a juicio una causa por grooming y tenencia de material de abuso infantil

El Ministerio Público de Catamarca informó que se elevó a juicio una causa en la que un hombre está imputado por grooming y por dos hechos de “Tenencia de imágenes de abuso y explotación sexual infantil”, a partir de contactos que se habrían producido mediante la aplicación TikTok.

De acuerdo con la información oficial, el caso comenzó cuando la madre de una niña de 11 años realizó una denuncia luego de detectar interacciones de contenido sexual con un usuario que, pese a conocer la edad de la menor, habría continuado enviando mensajes.

Pruebas reunidas y cierre de la investigación

La causa estuvo a cargo de Paola González Pinto, fiscal de Instrucción N°7 del Distrito Este, quien dio por finalizada la investigación penal preparatoria y dispuso la elevación a juicio.

Durante la etapa investigativa se incorporaron pruebas digitales, pericias informáticas, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, además de informes forenses y antecedentes, elementos que —según se indicó— permitieron respaldar la existencia del hecho y la presunta responsabilidad penal del imputado.