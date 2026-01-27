El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó el Plan Provincial de Recuperación de Caminos, durante un acto realizado en la localidad de Pampa Mayo. Se indicó que “la propuesta apunta a restablecer y mantener en condiciones los caminos rurales más afectados por el temporal, asegurando la conectividad y el desarrollo local.

El plan contempla acciones coordinadas entre organismos provinciales, gobiernos municipales y comunidades, con foco en la seguridad vial, la producción y el acceso a servicios esenciales”. Subrayaron que “la iniciativa da continuidad a una política pública que permitió intervenir, en los últimos dos años, más de 1.300 kilómetros de caminos de la red secundaria y terciaria, con el objetivo de mejorar la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y potenciar los corredores turísticos de la provincia”.

Aclararon que “esa cifra representó casi una vez y media la superficie total de esta categoría de caminos, lo que evidenció la magnitud del esfuerzo realizado y la prioridad que el Gobierno de Tucumán otorgó a la transitabilidad en el interior provincial”. Para esta nueva etapa de obras, continúa el informe oficial, el plan contempla una serie de tareas fundamentales para alcanzar estos objetivos: “Entre ellas, se incluye el perfilado de la calzada mediante el uso de equipos especializados como motoniveladoras, junto con el aporte, la distribución y la compactación de material granular para asegurar una base sólida en la infraestructura vial. Además, se realizará la limpieza y el acondicionamiento de alcantarillas, cunetas y canales, una acción clave para garantizar un sistema de drenaje eficiente y prevenir inconvenientes derivados de condiciones climáticas adversas”.

En el acto realizado en el Este de la provincia estuvieron presentes el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; y el comisionado comunal de Pampa Mayo, Luis Villafañe.

El Plan Provincial de Recuperación de Caminos

Lo puso en marcha el gobernador Jaldo en Pampa Mayo