El “Cristo de La Quebradita”

Una obra que se construye en Tafí del Valle

Yanina Elizabeth Vega

15 de agosto de 2025,

Estamos muy emocionados por cómo avanza la obra. Es un trabajo conjunto que permite mostrar lo mejor de nuestro valle y recibir a todos los turistas con infraestructura de calidad", señaló Domingo Amaya, titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya al referirse a la obra del “Cristo de La Quebradita”, un nuevo atractivo que pondrá en valor el paisaje y la cultura del Valle de Tafí.A

maya, que fue acompañada al lugar por los funcionarios del ente de turismo, Inés Frías Silva (vicepresidente) y Marcos Díaz (secretario general) destacó también que “el proyecto contempla la creación de un espacio de encuentro con infraestructura turística adecuada, que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del entorno natural, la arqueología local y el camino de la fe de los jesuitas, fortaleciendo al valle como destino de turismo activo y de aventura”.

“El acceso a justicia en las adolescencias: el rol de los adultos y las instituciones”.Será tema de un encuentro por zoom en el Poder Judicial localUn ciclo de Cine Debate Federal titulado: “El acceso a justicia en las adolescencias: el rol de los adultos y las instituciones”, se realizará el miércoles 20 de agosto, de 16 a 18 horas, de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. El encuentro es organizado por la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán

Se informó oficialmente que “la actividad forma parte de una nueva edición del Encuentro Nacional sobre Acceso a Justicia, coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales.

Estos encuentros, iniciados en 2022,tienen como objetivo promover el diálogo federal entre referentes de todo el país que trabajan en el acceso a justicia como un derecho fundamental”.

Además subrayaron que “en esta oportunidad, la propuesta abordará el acceso a justicia en las adolescencias, sus derechos, responsabilidades y posibilidades, así como las tensiones y desafíos de las personas adultas y las instituciones en los contextos actuales. Para promover la reflexión, se proyectarán fragmentos de la serie “Adolescencia”, que servirán como disparadores del debate”.

La convocatoria está destinada a “a equipos técnicos y profesionales de distintas áreas que deseen aportar sus experiencias y puntos de vista para enriquecer el intercambio y promover una mirada federal”.

Los interesados en participar para más información o consultas, se pueden escribir un correo electrónico a direccionpajdu@jusbaires.gob.ar

