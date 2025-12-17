El Concejo homenajeó a los artistas de la “Gran noche de cumbia y solidaridad”

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán realizó un reconocimiento especial a cantantes y músicos populares que serán protagonistas del espectáculo solidario “Gran noche de cumbia y solidaridad, David Lozano y amigos”. En una ceremonia desarrollada en la sede legislativa, el presidente del cuerpo, doctor Fernando Arturo Juri, encabezó el acto en el que se declaró de Interés Municipal la iniciativa, que tiene como objetivo recaudar juguetes para niñas y niños en esta Navidad.

Durante el encuentro, Juri destacó el sentido humano de la propuesta y el compromiso de los artistas con la comunidad: “Es un gustazo enorme tenerlos aquí, les quiero agradecer profundamente. Es un día especial porque con su participación están buscando la sonrisa de niñas y niños. Es un sentimiento tan puro. Quién no se emociona con la sonrisa de un niño y más con los que no tienen un juguete en esta navidad. Ustedes lo harán posible, dejando de lado compromisos asumidos, han hecho un parate por los niños de Tucumán".

“Para nosotros como concejales, como cuerpo, para los vecinos de la ciudad es una actitud que demuestra que la cultura, la música, cuando se conjuga con la solidaridad es capaz de grandes cosas”.

Juri entregó las distinciones, destacando el compromiso social de los artistas.

El espectáculo se realizará esta noche a las 21 en el Teatro Alberdi, con una dinámica simple y contundente: la entrada se canjea por un juguete, que será destinado a comedores y centros de asistencia con los que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) mantiene convenios en el marco de sus actividades de extensión. Sobre el escenario se presentarán David Lozano, Walter Salinas, Franco Arroyo, Oscar Beldoni (de La Repandilla) y Tony Ángel (de Potencia), en una propuesta que combina cumbia, fiesta y ayuda comunitaria.

En la ceremonia de reconocimiento acompañaron a Juri los concejales Ernesto Nagle, Ramiro Ortega, Eduardo Molina, José María Franco, Gonzalo Sebastián Carrillo Leito, Alfredo Terán, Ana González, Federico Romano Norri y Facundo Vargas Aignasse, quienes valoraron que la música popular se ponga al servicio de una causa solidaria en fechas sensibles como las fiestas de fin de año.

Antes de la entrega de las placas conmemorativas, el titular del cuerpo legislativo remarcó el rol de la cultura y del género popular en la vida cotidiana: “Desde cultura, la música popular, cumbiera, cuartetera, siempre está presente para los argentinos. Los queremos reconocer por esta actitud solidaria en este evento importante que han organizado para esta noche. Por eso quiero agradecerles, a David como impulsor, a cada uno de los artistas, todos quienes mantuvieron durante su trayectoria viva la música y que tantas veces nos hicieron bailar. Muchas gracias por esta actitud tan solidaria“.

”Sé que agotaron las entradas rápidamente en el teatro Alberdi y que podrían haber organizado varias fechas consecutivas. Eso demuestra el impacto y la repercusión que tienen”.

A su turno, David Lozano puso el foco en el objetivo central del show: que en estas fiestas más chicos tengan un regalo sobre la mesa: “Nos llena de alegría ver la recepción del público, que ha agotado las entradas tan rápido. Y fundamentalmente al presidente Fernando Juri y a todos los concejales. Nosotros no hacemos esto por ningún reconocimiento más que por acercar un juguete a los chicos y nos da mucha alegría ver el acompañamiento y tanto cariño a donde vamos”, expresó, resaltando que la respuesta del público demuestra que la solidaridad también puede convocar estadios llenos.