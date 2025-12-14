El agua de El Cadillal mantiene una calidad muy buena

Un estudio señala que luego de diez meses de trabajo interdisciplinario, se confirmó que el agua del embalse mantiene una calidad muy buena. Se trata del informe técnico-científico elaborado por la comisión interinstitucional integrada por la Universidad Nacional de Tucumán, a través de la Facultad de Ciencias Naturales, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. El documento “se centró en la evaluación de diversos parámetros ambientales en el dique El Cadillal, con especial énfasis en la floración algal, los efectos del cambio climático asociados al aumento de la temperatura del agua y los riesgos derivados del crecimiento de algas sobre el uso y la calidad de los recursos hídricos”.Se puntualizó que “se analizaron escenarios futuros bajo condiciones de cambio climático, considerando la variabilidad térmica y otros factores ambientales que podrían incidir en la dinámica del sistema”. Finalmente se describe “la condición ecológica actual del embalse y propone la incorporación de tecnología específica destinada a mitigar el crecimiento de organismos naturales y fortalecer las tareas de monitoreo”. Se aclaró que “con las recomendaciones del estudio, SAT avanzará en la instalación de una estación meteorológica terrestre y boyas meteorológicas con sondas multiparamétricas, además de la adquisición de equipos de GPS y sondeo. Estas herramientas permitirán realizar monitoreos biológicos, físico-químicos y satelitales de manera conjunta, coordinada y dinámica, optimizando la gestión y preservación de los recursos hídricos”.La presentación se realizó en el rectorado con la presencia del rector de la UNT, ingeniero Sergio Pagani; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, doctora Virginia Abdala; el secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola; equipos de las Subsecretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, Dirección de Programación y Dirección de Recursos Hídricos; el referente provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Pedro Sandilli; del vicepresidente de SAT, Carlos Gallac y del secretario general del gremio de SITPOS(Obras Sanitarias), Luis Corbalán.