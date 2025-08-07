“Educación sobre Ruedas”, es la iniciativa del gobierno de la provincia de Tucumán y el Ministerio de Educación mediante un “programa que busca acercar la educación a todos los sectores de la población”.

El presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad, doctor Fernando Juri estuvo junto a la ministra de Educación Susana Montalvo y el concejal Ernesto Nagle, en la Plaza “Lola Mora”, donde se instalaron trailers educacionales.

Juri indicó que “se tratan de trailers donde se ofrecerán cursos y capacitaciones en diferentes áreas, con el objetivo de brindar oportunidades de formación y desarrollo a los ciudadanos. Esta iniciativa es un paso importante hacia la inclusión y el acceso a la educación de calidad para todos”.

“Educación sobre Ruedas”, Explicó que la inauguración oficial será realizada por el Gobernador Osvaldo Jaldo.