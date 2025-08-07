Vía Tucumán

“Educación sobre Ruedas”

Cursos y capacitaciones. Juri y Montaldo en los barrios

Yanina Elizabeth Vega

7 de agosto de 2025,

“Educación sobre Ruedas”, es la iniciativa del gobierno de la provincia de Tucumán y el Ministerio de Educación mediante un “programa que busca acercar la educación a todos los sectores de la población”.

El presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad, doctor Fernando Juri estuvo junto a la ministra de  Educación Susana Montalvo  y el concejal Ernesto Nagle,  en la Plaza “Lola Mora”, donde se instalaron trailers educacionales. 

Juri indicó que “se tratan de  trailers  donde se ofrecerán cursos y capacitaciones en diferentes áreas, con el objetivo de brindar oportunidades de formación y desarrollo a los ciudadanos. Esta iniciativa es un paso importante hacia la inclusión y el acceso a la educación de calidad para todos”.

 “Educación sobre Ruedas”, Explicó que la inauguración oficial será realizada por el Gobernador Osvaldo Jaldo.

