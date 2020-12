Tres colectivos que realizaban tours de compras fueron demorados por intentar salir de Tucumán y no contar con los permisos correspondientes de Comité Operativo de Emergencia de la provincia para realizar dicha actividad.

“Durante la tarde de este jueves, se presentaron tres situaciones en el ingreso ubicado en la localidad de Lamadrid en las que la policía hizo cumplir las disposiciones del COE, dijo el Comisario General Manuel Bernachi.

“Por un lado, un colectivo que había salido de la provincia días atrás sin cumplir con los permisos, intentó ingresar de regreso con los pasajeros, pero fue interceptado y custodiado hacia la terminal de la capital. “Se inició una causa judicial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte les labró una multa por no cumplir con las horas de descanso adecuadas”, detalló el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez. Además añadió que, “dos colectivos más intentaron salir de la provincia pero, aunque contaban con los permisos de circulación nacional, no tenían los permisos de circulación provincial, que es el que otorga el COE de Tucumán. Ante esa violación a las resoluciones provinciales, se le labraron actuaciones y no se les permitió salir de la provincia”.

“Es importante recordar que los tours de compras no están contemplados en las excepciones para circular, como lo son las tareas esenciales o el turismo interno. Se trata de otro tipo de actividad que no están reflejadas en las resoluciones escritas del COE”, cerró.