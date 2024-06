Delitos ambientales: como trabaja la justicia en esos casos

En conversación con el periodista Germán Valdez, el Fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones, el doctor Antonio Gómez. El magistrado enfatizó en el papel crucial que el ciudadano común desempeña en la denuncia de casos de contaminación ambiental y en la generación de cambios en la sociedad, y resaltó la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de casos, así como la necesidad de implementar cambios en el sistema judicial para abordar estos delitos de manera efectiva.

- Doctor, ¿cómo se puede trabajar para que esto no suceda?

“- Es muy importante el rol de la sociedad. Yo ya he descreído, y hace muchos años, de lo que son las funciones administrativas, de lo que es el sistema administrativo. Creo mucho en la gente común, creo mucho en el ciudadano de a pie. Las causas penales que han llegado a juicio fueron porque la gente lo impulsó. Hay señoras como María Elba Ledesma, que es querellante en causas penales, contra la SAT por el tema de los líquidos cloacales, que todavía no se consigue que se lleve a juicio. Sin embargo, ella, esa mujer, es la que ha creado en la causa de ella la jurisprudencia en donde volcar líquidos cloacales a un río crudo es un delito. Lo estableció la Cámara Federal de Casación. El ciudadano de a pie es el llamado a hacer este cambio. Es cierto que hay miedo. Cuando yo voy a filmar un video, cuando voy a hacer un video de un caso de contaminación, como el último, no figura el nombre de la persona que está filmando, no figura un documento. Yo siempre insisto que cuando se filme un caso de contaminación, tiene que decir el lugar exacto donde está, el teléfono de la persona que lo está haciendo, el nombre completo de la persona que lo está haciendo, para que nosotros podamos convocarlo a prestar declaración.”

- Pero eso lo convierte en querellante.

-” No. Para ser querellante necesita abogado. En este caso ni siquiera es una denuncia penal, la denuncia la hago yo.”

- O sea que en estos casos se puede denunciar tranquilamente.

.” Por supuesto que sí, yo recibo denuncias en los correos electrónicos de la Fiscalía Cámara y nosotros inmediatamente le damos trámite, en el día que las recibo.”

- En este caso usted nombraba las redes sociales, ¿cómo se van incluyendo o implementando estas nuevas tecnologías en la justicia y para este tipo de delitos?

-” Es muy difícil. Es muy difícil porque los magistrados no están acostumbrados a las redes sociales. Está claro que si los magistrados tuvieran el mismo nivel que puede tener un político, un diputado, un legislador en las redes sociales, recibirían los mismos agravios y las mismas quejas que recibiría un legislador. Pero lo que pasa es que ni los jueces ni los fiscales están preparados para eso. El general Perón decía que los políticos tienen cuero de paquidermo, cuero de chancho, cuero de elefante, no les entran las balas. Pero un juez y un fiscal sí. Porque no están preparados para rendir cuentas a quien le paga el sueldo, que es la sociedad.”

- ¿Usted está planteando que aquí se lo debería elegir, por ejemplo, el fiscal, por voto popular?

-” No, yo creo que el sistema de selección puede ser por consejo de la magistratura, pero la sociedad tiene que tener, como es por ejemplo en Estados Unidos, en muchos estados, la posibilidad de reelegirlo para el cargo o refrendar su trabajo dándole un nuevo periodo de cuatro o seis años, como son los casos. Y de esa manera seguramente un magistrado va a tener que ocuparse y va a tener un contacto mucho más asiduo con el ciudadano que, insisto, le paga el sueldo, porque estamos perdiendo de vista eso.”

- ¿Cuántos empresarios en Tucumán están procesados o condenados por el tema de contaminación ambiental?

-” Ya he perdido cuenta, no llevo esas cuentas. Seguro debe haber, fácil, unas seis condenas. Algún intendente, dos empresas con sus directivos azucareros, un sanatorio, eso con condenas, algunas condenas firmes, otras condenas apeladas.”

- De esas condenas, ¿las apeladas cuántas serán? Son muchas más las apeladas, me imagino.

-” Casación, están en el recurso de casación porque se les ha condenado a tres años. Uno de los condenados fueron los directivos de la Florida. Hay empresarios, muy importante, que fueron condenados por este delito, pero eso es mérito del ciudadano de a pie, porque son delitos cometidos en el 2007, en el 2010, y recién fueron condenados en los últimos años.”

-¿Cuánto tiempo demora una causa de estas?

Minera La Lumbrera, que está en la Cámara Federal para decidir si se va a juicio o no, fue iniciada en el año 1999.

- Cuando usted dice que en Tucumán hay causas de empresas mineras o temas mineros que superan lo autorizado, ¿A qué se refiere?

” Me refiero a la norma penal. La norma penal, el 55 y el 56, hacen referencia al decreto 831, que tiene muchos anexos con los distintos niveles de contaminación para todo tipo de sustancias. Entonces, cuando alguien echa agua, o está por echar agua, porque estos son delitos de peligro, para que la gente lo entienda, esto es como el narcotráfico. Usted no necesita que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína, porque si no sería una ley perversa. La ley por crímenes ambientales, el 55 y el 56, tienen exactamente la misma característica. Yo no tengo que esperar que haya peces muertos para sostener que recién tengo un delito ambiental. Entonces, en ese sentido, son parecidos los dos.”

-Entonces, las personas que quieren denunciar esto, ¿a dónde se dirigen?

-” A gómez.gob.ar, nos mandan la información, nosotros la tratamos de chequear y le iniciamos la causa.”