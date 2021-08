Por la fecha ocho de la Liga Profesional de Fútbol, el Decano volvió al triunfo ante el “Rojo” con goles de Franco Mussis y Renzo Tesuri, en el epílogo del partido.

Basándose en que algunos resultados no se le estaban dando, Omar De Felippe hizo algunas modificaciones en el once inicial, respecto a fechas anteriores.

“Creo que entendimos el partido. Enfrentamos a un gran rival que en el primer tiempo pudimos neutralizar pero no faltó esa cuota de atrevimiento para atacarlo. En el segundo nos soltamos un poco más y pudimos convertir. El que convertía se llevaba los tres puntos y nos tocó nosotros”, dijo el entrenador.

Haciendo referencia a lo que había declarado tras la derrota en Junín, que no había sido justo el resultado, expresó: “El fútbol es muy parejo, considero justo el resultado de hoy, tuvimos más tranquilidad y más armonía en el juego. Estamos buscando el rendimiento de los jugadores para armar el equipo”.

Tras la goleada ante Sarmiento, De Felippe tocó el equipo, realizó variantes y sacó a algunos jugadores que venían siendo titulares. En el caso de Cristian Menéndez, jugó por primera vez desde el inicio pero no gravitó.

“Seguimos buscando el mejor equipo cada semana. Yo tengo jugadores y cada uno tiene su condición y tratamos de elaborar y armar un equipo de acuerdo al rival y a cómo están ellos. Hoy ganamos y está todo bárbaro, si no hubiésemos ganado los cambios no hubiesen servido. Uno trata de analizar el rendimiento del equipo a como jugaste y no al resultado, porque a veces el resultado te hace creer cosas que en realidad no pasaron”, argumentó el DT, que cerró la conferencia diciendo que la victoria los alivia para seguir trabajando.

“Necesitábamos cambiar un poco el aire. En el desarrollo del partido fuimos de menor a mayor y los tres puntos son importantes para la confianza de todos. Nos dan tranquilidad para encarar lo que viene con muchas expectativas”, cerró.