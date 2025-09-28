Convenio entre la UNT y el municipio de Las Talitas

Dos convenios que permitirán la llegada de la Escuela de Formación Profesional al municipio de Las Talitas firmaron la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Municipalidad de esa ciudad. Por ese motivo hubo un acto en la sala de sesión del Consejo Superior, con la presencia del rector de la UNT, Sergio Pagani; la intendenta de Las Talitas, Marta Najar; la vicerrectora, Mercedes Leal; el secretario de Extensión Universitaria, Marcelo Mirkin; y el director de la Escuela de Educación Profesional, Gustavo Paz, entre otros.

En la ocasión el rector Pagani dijo; “Dentro de nuestra política de expansión territorial, la Escuela de Formación Profesional surge como una herramienta potentísima para llegar directamente a las personas que necesitan capacitación para el mundo laboral. Se trata de una propuesta específica, orientada a la empleabilidad y al desarrollo de proyectos productivos. No está dirigida únicamente a empleados de municipios y comunas, sino también a toda persona de la comunidad que desee formarse para conseguir un trabajo, mejorar en el que ya tiene o incluso iniciar una microempresa”.

La intendenta Najar destacó: “Quiero expresar mi enorme agradecimiento al rector y a la vicerrectora por la firma de este convenio, tanto marco como específico, que permitirá que jóvenes —y también adultos— de nuestra ciudad puedan acceder a talleres y formaciones que antes no estaban disponibles en Las Talitas. Estas instancias serán de gran utilidad, y ya desde la próxima semana comenzarían las primeras clases, con la proyección de extenderse hasta el próximo año”.

Mirkin subrayó lo siguiente: “La experiencia que venimos desarrollando con otras localidades nos demuestra que se trata de una herramienta muy potente: los talleres de capacitación enfocados en la empleabilidad ya han generado motivación y resultados valiosos. Existe una gran demanda social de formación para acceder al trabajo y mejorar las oportunidades, y nuestra misión es contribuir a dar respuesta a esa necesidad”.

Explicaron que el “convenio contempla la puesta en marcha de capacitaciones iniciales en la municipalidad, con inscripciones abiertas y la expectativa de contar con los primeros egresados a fin de año, fortaleciendo así la formación profesional y el desarrollo productivo de la comunidad de Las Talitas”