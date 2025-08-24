Controles de la Dirección de Comercio Interior

La Dirección de Comercio Interior realizó “controles a los expendedores de combustibles que trabajan con unidades de medida (litros), verificando que cuenten con las obleas emitidas por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), garantía de transparencia para los consumidores”.

Se indicó que “en los casos en que no poseían la oblea correspondiente, se labraron actas de infracción en distintas estaciones de servicio”.

Los operativos son controlados por el director de Comercio Interior, doctor Manuel Canto destacó que la reparticipacion realiza verificaciones de “desde la venta más pequeña de un medio kilo de papas, hasta las balanzas de los ingenios azucareros, cuidando la lealtad comercial con controles sorpresivos e imprevistos”.