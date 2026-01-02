Vía Tucumán

Cierre del Teatro Estable de Títeres y Marionetas

Se presentaron distintas obras

La muestra de cierre del Teatro Estable de Títeres y Marionetas “un espacio de creación, formación y puesta en escena que celebra el arte titiritero y su vínculo con las infancias y las familias” tuvo lugar en esta ciudad.

Se presentaron las obras “El secreto del pan”, de Carlos Herrera; “Ya no voy a trabajar”, de María Cecilia Rosales; y “El pueblo dibujado”, del grupo “Los Tucus”, con Olga Sánchez y Claudio Cajal.

El Teatro Estable de Títeres y Marionetas está bajo la dirección de Romina Muñoz, y cuenta con el trabajo de las y los titiriteros Héctor Lobo, Luciana González, Solana Carrizo Albo y Maximiliano Farber.

