Casos aislados de langostas en Tucumán

“Por el momento, en Tucumán solo se han registrado focos aislados de tucura en 2024, sin impacto significativo. A pesar de que se observaron mangas en Córdoba y en el límite entre La Rioja y Catamarca, al día de hoy la provincia no tiene riesgo inminente, pero debido a las características de la plaga esto podría cambiar rapidamente. No obstante, y a raíz de la capacidad migratoria de las langostas –que pueden desplazarse hasta 150 km/día—las autoridades de Tucumán y el Senasa se han reunido para analizar la situación nacional y recomendaron a los productores estar atentos a los reportes de alerta y dar aviso ante la presencia de esos insectos”. Esto lo señalò un documento difundido por la Secretaría de Producción de la provincia a cargo de Eduardo Castro. Señala que reparticiòn provincial “es parte del plan de acción que lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), para el seguimiento y control de la langosta sudamericana (Schistocerca cancellata, Serv.), una plaga que forma grupos de millones de insectos (mangas) y amenaza cultivos y pastizales”.

Luego subraya que “las langostas no afectan a las personas ni a los animales; solo se alimentan de material vegetal y no son vectores de enfermedades. Además, las zonas pobladas no son su hábitat natural, por lo que tienden a alejarse de ellas”.Puntualiza que “las acciones se dan en el marco de la emergencia fitosanitaria por la langosta sudamericana que recientemente declaró el Senasa con el fin de acentuar las medidas de monitoreo y control del insecto que se venían implementando desde febrero pasado, cuando se declaró el alerta fitosanitaria, y para minimizar así el impacto que puedan tener en la naturaleza y en la producción vegetal”.