Vía Tucumán

Calidad certificada: la Fiscalía tucumana renovó la ISO 9001:2015

El reconocimiento internacional consolida una gestión orientada a la eficacia de procesos.

Redacción Vía Tucumán

31 de diciembre de 2025,

El aval de IRAM reconoce el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en áreas estratégicas de la Casa Central y de la Dirección de Personas Jurídicas.

La Fiscalía de Estado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán cerró diciembre con un sello que, puertas adentro, ordena procedimientos, y hacia afuera, busca dar previsibilidad: obtuvo la certificación IRAM ISO 9001:2015, que avala la implementación y el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en áreas consideradas centrales para el trabajo jurídico y administrativo del organismo.

El certificado fue emitido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) el 19 de diciembre de 2025 y rubricado por el gerente de División SG&CP, Gustavo Pontoriero.

Según el documento, la vigencia se extiende desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 17 de mayo de 2026, y abarca dependencias de la Casa Central y de la Dirección de Personas Jurídicas, ambas con sede en San Miguel de Tucumán.

En la Casa Central, el alcance incluye circuitos vinculados a la emisión de dictámenes fiscales, la defensa judicial de la Provincia, el registro y pago de sentencias, el control contable y la elaboración de actos administrativos.

Dentro de ese mapa aparecen la Dirección de Asesoramiento y Contralor, la Dirección Judicial, la Dirección de Registro de Sentencias, la Dirección de Auditoría, la Mesa de Entradas y Salidas, la Dirección de Administración y Despacho y la Escuela de Abogados del Estado.

La lógica del sistema, puertas adentro, apunta a sostener una misma línea: procedimientos claros, trazabilidad y mejora continua en áreas donde cada paso impacta en decisiones, plazos y responsabilidades.

En la Dirección de Personas Jurídicas, la certificación comprende el Registro Público de sociedades comerciales, la digitalización de libros de protocolos y los procedimientos para el otorgamiento de personerías jurídicas a fundaciones y asociaciones civiles. Este año, además, se incorporó la evaluación de procesos de digitalización, un punto que conecta la gestión documental con la agilidad de los trámites y la atención al público.

En ese marco, la imagen difundida junto a la información —sobre una entrega de personerías jurídicas a organizaciones— funciona como una postal de un trámite que, en la práctica, puede definir tiempos y certezas para instituciones de la sociedad civil.

Con esta certificación, la Fiscalía de Estado superó por noveno año consecutivo auditorías externas bajo la norma ISO 9001:2015, un estándar internacional que se utiliza para evaluar sistemas de gestión de calidad.

