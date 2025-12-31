Vía Tucumán

Azucar: ganadores y perdedores por la incorporación de Blaquier

El nuevo dueño del ingenio Concepción

Germán Valdez

31 de diciembre de 2025,

“Puede ser un paso muy positivo para que cambie el espectro de comercialización de los azúcares tan castigados en este momento” dijo el doctor Horario Ibarreche al referirse a la venta del ingenio Concepción, unicado en Banda del Rio Sali a Santiago Blaquier, uno de los herederos del ingenio Ledesma, de Jujuy.

-Doctor usted piensa que habrá ganadores y perdedores con esta nueva situación del ingenio Concepción?

-Tal cual. Tal cual. Yo creo que se beneficia el conjunto agroindustrial azucarero en su totalidad, tanto de Tucumán, como el de Salta y Jujuy. ¿En qué se beneficia? En lo que yo aspiro y creo que este puede ser un paso muy positivo para que cambie el espectro de comercialización de los azúcares tan castigados en este momento.Nos cuesta vender hoy a 30.000 pesos la bolsa de azúcar y en agosto del año 23, que ya vamos a 2 años y medio de aquella fecha, la vendíamos a 26 o 27,000 pesos y en el camino hemos tenido una inflación superior al 250%. El precio está destruido y es menester producir un cambio abrupto. En esto sí pongo una ficha a favor de lo que se haga porque es un aire fresco que viene. Incluso también sé y lo conozco en alguna medida, no mucho, pero conozco la aptitud comercial de quién va a ser el CEO del nuevo emprendimiento, que es Martín Franzini, que es un hombre muy experimentado en la materia y que tiene mucho que ver con el histórico Ledesma y que ahora pasa a trabajar con Santiago, con Santiago Blaquier, y entiende mucho de comercialización de azúcares, tanto del mercado interno como del mercado internacional. Entonces, esto es lo que yo veo que esto es a favor, muy a favor de la actividad y ojalá que no me equivoque. Esto puede recrear un clima en donde la comercialización de los azúcares sea muy distinta a lo mal que viene siendo hasta ahora. A esto se suma, que se está produciendo una concentración también en otras unidades azucareras. Léase Grupo Budeguer, léase el ya conocido grupo Ferro-Lonac; y lo que es también la presencia importante de la Coca-Cola en Famaillá; y de Ansonnaud en Trinidad; y de los Estofán en Santa Rosa. Entonces con estos cinco o seis nombres que yo le estoy dando, súmele usted a Tabacal, que es otro protagonista importante, tenemos ahí el 80 o 85% del conjunto a comercializar. Entonces puede haber conductas, y espero que así sea, favorables en ese sentido para que vayamos al nivel de precio que todos necesitamos, que es hoy un azúcar con una bolsa equivalente a 50,000 pesos o más, que simplemente supondría recuperar en parte la destrucción del precio que hemos tenido. Eso lo veo muy a favor.

-Y perdedores, perdedores, ¿quiénes serían?

-Vea, yo creo que acá se va a desacomodar mucho el mercado de contratación de caña. No diría en contra, sino este quizás incluso se transparente mejor. Acá se va a acentuar una competencia por la caña de azúcar, el insumo principal obviamente de la actividad. Y esto puede ser todo un elemento a tener en cuenta. Va a haber una dinámica, según creo yo, en donde nadie va a querer perder posición sobre las tenencias de sus cañeros, de su padrón habitual e histórico que tiene cada uno. Y bueno, pero siempre que aparece un nuevo protagonista y con este calibre y con esta fuerza financiera y económica, viene un poco a decir, “Acá estamos nosotros presentes y queremos caña de azúcar”, y se van a producir ahí contrastaciones. Esto puede ser que lleve a una cierta tensión en el mercado de contratación de la caña, que, a su vez, tiene como contrapartida —y ahí vamos a los ganadores y a los perdedores— que se va a favorecer el sector cañero, el sector agrícola, y esto es bueno.Bueno, que el sector agrícola encuentre otro protagonista al cual ellos puedan ver o puedan sentirse estimulados para entregar sus materias prima. O sea, que el sector cañero en su conjunto, desde el punto de vista agrícola, creo que también podemos ponerlo en el listado de los ganadores.

