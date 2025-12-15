Avanzan las obras hídricas en la cuenca Burruyacú–Cruz Alta

La Unidad Ejecutora para el Desarrollo Productivo (UEDP) de la Secretaría de Producción puso en marcha un operativo de limpieza y mantenimiento en las localidades de La Cruz y La Virginia, con el objetivo de mejorar el escurrimiento superficial del agua de lluvia y prevenir anegamientos en viviendas, caminos y zonas productivas del Este tucumano.

Las acciones se desarrollan en el marco de la Mesa de Trabajo de la Cuenca Productiva Burruyacú – Cruz Alta, espacio coordinado por la UEDP y conformado a partir de un convenio entre la Cooperativa Unión y Progreso, la comuna de La Ramada, la comuna de La Cruz y la Dirección de Protección Ambiental (DPA).

Los trabajos contemplan la refuncionalización de casi 10 kilómetros de canales, mediante tareas de limpieza, perfilado y acondicionamiento para facilitar el drenaje de las lluvias, además de la reparación de caminos rurales que resultan esenciales para el acceso a los campos y la salida de la producción.

Desde el organismo ejecutor subrayaron que esta intervención es posible gracias al trabajo articulado público–privado, que combina el aporte económico y logístico de los productores, a través de la cooperativa, con el acompañamiento técnico y operativo de los organismos del Estado.