Avanzan las mejoras en la Maternidad

En un plazo estimado de 45 días, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos avanza en la construcción de 135 metros lineales de veredas y en la repavimentación de accesos en la Maternidad, con el objetivo de optimizar el tránsito peatonal y vehicular hacia el hospital.

La obra, ejecutada por el Ente de Infraestructura Comunitaria, conducido por Armando Cortalezzi, busca garantizar ingresos más seguros tanto para ambulancias como para pacientes y familiares, además de facilitar la circulación del personal de salud.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, subrayó que se trata de una intervención estratégica:

“Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo estamos llevando adelante estas mejoras, que permitirán que la Maternidad cuente con accesos más seguros y cómodos, tanto para quienes llegan en busca de atención como para el personal de salud. Son obras que mejoran la calidad de vida y fortalecen el sistema sanitario de la provincia”.

Esta es la primera etapa de una serie de trabajos que apuntan a reforzar la accesibilidad, la seguridad y el confort en uno de los centros sanitarios clave de Tucumán.