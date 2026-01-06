Vía Tucumán

Autoridades en el lanzamiento de la temporada en San Pedro de Colalao

El gobernador, vicegobernador, ministros, funcionarios e intendentes

Yanina Elizabeth Vega

6 de enero de 2026,

Autoridades en el lanzamiento de la temporada en San Pedro de Colalao
El gobernador, vicegobernador, ministros, funcionarios e intendentes

En el acto de lanzamiento de la temporada turística de San Pedro de Colalao, en el norte de la provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por las principales autoridades provinciales, municipales y comunales.

Estuvieron presentes: el vicegobernador, Miguel Acevedo, y los ministros, Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; la senadora nacional Beatriz Ávila; la diputada nacional Gladys Medina; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el intendente de Trancas, Antonio Moreno; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el intendente de Monteros, Francisco Serra; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo (ETT), Inés Frías Silva; el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales Santa Fe; y los legisladores Tomás Cobos, Patricia Lizárraga, Roberto Moreno, Aldo Salomón, Leopoldo Rodríguez, Roque Argañaraz, Francisco Gómez, Maia Martínez y Alejandro Martínez; el subdirector de Obras de la Dirección de Construcciones Escolares, Luis Macome y con el representante de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra y el comisionado comunal de San Pedro de Colalao, Walter Mamani .

