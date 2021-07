Tras casi tres meses de suspensión, el Torneo de Juveniles ya tiene día para que la pelota vuelva a rodar.

El certamen había comenzado en abril, con la fecha dos, donde Atlético Tucumán enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero y también completó la jornada tres ante Huracán.

Gustavo Alejandro Córdoba, director técnico de la Séptima División, habló con Vía Tucumán y expresó su alegría por volver a la actividad oficial.

“Me siento feliz de saber que se reinicia el Torneo, que empezó y solamente jugamos dos fechas. Estábamos esperando esta noticia, más que nada sabiendo lo importante que es competir para los chicos”, dijo.

Gustavo Alejandro Córdoba, director técnico de la Séptima División. Foto: sub comisión de Divisiones Formativas.

Continuar con el ritmo que venía teniendo cada jugador no fue tarea sencilla, pero el equipo de formadores pudo estar pendiente de su día a día.

“Fue realmente duro y complicado. Hay realidades de los chicos, por ejemplo conexiones por la zona en que vive cada uno, dónde hay más o menos señal. Pero se trató de estar siempre acompañando en un momento realmente inusual para ellos y también para nosotros. Creo que nunca vivimos esto, así que desde nuestro lado tratamos de estar permanentemente en contacto con ellos”, expresó el DT.

Además agregó que “físicamente ellos tuvieron durante pandemia trabajos con nosotros mediante la plataforma Zoom y también trabajos individuales. Creemos que llegaremos a un 70% de nuestras posibilidades. Ellos son jóvenes y gracias a Dios con muchas ganas y energías”.

Gustavo tiene una gran trayectoria como jugador, es hincha de Atlético Tucumán, vistió la camiseta del Decano y hace muchos años está en el club como formador, donde es parte del proyecto de inferiores desde el inicio y pertenece a un gran equipo de entrenadores y preparadores físicos.

“La verdad que a mi me gusta entrenar soy feliz dentro de una cancha siendo formador. Por supuesto que hay diferencias en cuanto a detalles quizás esos detalles se acentúan más con las categorías menores. Yo pase creo por todas y en todas, las experiencias son enormes y de mucho aprendizaje. Con el PF Pablo Aguirre venimos trabajando hace mucho juntos, él no me quiere dejar”, dice entre risas Gustavo que además de tener una gran relación laboral con el profe, forjaron una linda amistad.

Gustavo Alejandro Córdoba, director técnico de la Séptima División, en su paso como jugador Decano. Foto: sub comisión de Divisiones Formativas.

“Más allá de las bromas, desde Reserva hasta novena todo trabajo es planificado. De eso se encargan los Coordinadores, tanto de la parte física como de la parte técnica. Desde que llegamos con Diego Erroz fue así y es nuestra forma de trabajar y que gracias a Dios nos dio muchas alegrías”, cerró orgulloso.

El retorno será el próximo sábado 17, donde las Divisiones Formativas del “Decano” tendrán como rival a Unión de Santa Fe, en el marco de la primera fecha.

Séptima, Octava y Novena serán locales, mientras que las mayores visitarán al “Tatengue”.