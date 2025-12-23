ASUNT: qué servicios se mantienen activos en verano

La Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán (ASUNT) informó el esquema de atención y el funcionamiento de sus dependencias y servicios durante el Receso de Verano 2026, que se extenderá desde el 5 de enero hasta el 1 de marzo.

El cronograma incluye horarios reducidos en Casa Central, franjas específicas para laboratorio y extracciones, y cierres temporarios en algunos centros médicos, farmacias y en la óptica.

Casa Central: horario reducido y óptica cerrada por un mes

Durante todo el receso, Casa Central atenderá al público de 7:30 a 14:30. En ese marco, la Óptica permanecerá cerrada desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026.

Laboratorio y farmacia: franjas definidas para análisis y extracciones

ASUNT detalló también el funcionamiento de servicios en Casa Central:

Laboratorio de Análisis Clínicos: de 7:30 a 14:00

Extracciones: de 7:30 a 9:30

Farmacia de Casa Central: de 7:30 a 14:30

Centros médicos y farmacias periféricas: qué abre y qué cierra

En cuanto a las sedes periféricas, se informó que:

Centro Médico Marchese: atenderá de 8:00 a 15:00 , desde el 5 de enero hasta el 1 de marzo de 2026 .

Centro Médico Dr. Sabín y Centro Médico Dr. Alvarado: permanecerán cerrados desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 8 de febrero de 2026 .

Durante ese mismo período también estarán cerradas las Farmacias Sabín y Alvarado.

Recomendación a afiliados

Desde ASUNT recomendaron a los afiliados organizar con anticipación consultas, estudios y trámites, considerando estos horarios y cierres temporarios durante el receso estival.