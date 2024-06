Así está hoy “Barbarita”, la nena que lloró de hambre en televisión durante 2002

Bárbara Flores tiene 30 años, es madre de dos chicos y está sin trabajo formal. No es una persona más en esta situación: ella es aquella niña que a los 8 años lloró de hambre en un programa de televisión en 2002, cuando las consecuencias de la crisis de 2001 se hacían sentir.

Bárbara Flores Foto: WEB

“Barbarita” fue entrevistada por el canal C5N para que brindará su punto de vista comparativo sobre la realidad que le tocó vivir a ella y la que viven sus hijos y los niños de su barrio hoy.

La mujer está sin trabajo formal. Hasta diciembre se había desempeñado durante ocho años para el Gobierno de Tucumán como empleada de maestranza. “Me dieron de baja. Esperaba volver a trabajar en enero pero pasaron seis meses y no hubo novedad”, señaló.

Según su punto de vista, al día de hoy las cosas “siguen igual o peor”. También señaló que “lamentablemente” se ve “en los niños con hambre de hoy”.

Aunque aseguró que de política no le gusta opinar, considera que los dichos recientes del presidente Javier Milei respecto de que “si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta en la calle” provienen del “desconocimiento”. “Creo que nunca pasó necesidad. Es cuestión de recorrer un poquito”, dijo.

“Me da impotencia”

Bárbara es mamá soltera de dos chicos y señala que hoy “con 30 años” la siguen ayudando sus padres. “Con lo justo”, dice. Trabaja vendiendo ropa y hace ferias virtuales.

“A veces se cocina una vez al día y a la noche un té, una fruta, lo que haya y a dormir”, cuenta.

Bárbara Flores Foto: Captura

Bárbara fue consultada sobre el escándalo que resultó la retención de alimentos, considerando que uno de los galpones se encuentra en Tafí del Valle. “Me enteré por los medios, no tenía conocimiento de la existencia de ese galpón. Nunca recibimos ayuda de ese tipo. Al ver eso me da impotencia, porque veo tanta necesidad en Tucumán y en el país, y que se esté pudriendo la comida ahí es bastante feo para nosotros”, dijo. Ella junto a su familia supo tener un comedor durante un tiempo, pero se les hizo insostenible.

“No se aprendió nada. Sigue todo igual y hasta peor. Está todo tan caro que no se puede comprar ni para cocinar. Yo quería un futuro mejor para mis hijos, pero como estamos no tengo futuro. Me siento triste al ver que siga la misma situación que en 2001″, aseveró.

Y también habló de la impotencia que le genera esta situación: “Yo quiero ayudar, quiero que ningún chico pase lo que yo pasé, que no se vayan a la cama con hambre como lo hice yo o mis hermanos. Es feo ver nenes en la calle y me siento imponente no poder ayudar”.

El video de “Barbarita” que conmovió al país

Bárbara pasó una infancia dura junto a sus seis hermanos. En abril de 2002 fue la protagonista de un triste informe del programa de Jorge Lanata, en el que se repasaban testimonios acerca de cómo afectó la crisis de 2001.

“Los chicos que se desmayan de hambre”, se titulaba el documento. “Barbarita” rompió en llanto cuando, vestida de guardapolvo blanco, contó que no había comido la noche anterior.