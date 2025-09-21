Vía Tucumán

Apertura de la 20º Fiesta Provincial de la Flor en Monteros

El ministro Regino Amado destacó la muestra

Yanina Elizabeth Vega

21 de septiembre de 2025,

La apertura de la 20º Fiesta Provincial de la Flor, se realizó en el “Parque 28 de agosto” de Monteros.

La muestra reúne a productores locales y en la jornada de inauguración estuvieron presentes autoridades, provinciales, municipales y comunales, entre ellos el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado, la diputada nacional Elia Fernández; el intendente de Monteros, Francisco Serra(h) y el legislador Francisco Serra.

Amado destacó que los expositores “con sus trabajos reflejan la importancia de la producción local y la fuerza de la cultura monteriza. Ver a tantas familias recorrer los stands, adquirir flores y disfrutar de las actividades programadas es una muestra de la vida y el movimiento que genera esta fiesta en el corazón de la ciudad.

La Fiesta Provincial de la Flor es identidad, cultura y trabajo. Es un espacio que impulsa la economía local y enorgullece a todo Monteros y a Tucumán. Agradezco a cada productor, organizador y familia que hace posible esta celebración que ya forma parte de nuestra historia”.

