Año Nuevo: viajar en colectivo es una decisión segura y económica

En Año Nuevo, la mejor decisión muchas veces no es “manejar con cuidado”, sino no manejar. En una noche de brindis, encuentros y traslados, elegir el transporte público ayuda a bajar riesgos: menos autos en la calle, menos chances de siniestros viales, y una vuelta a casa más segura para quienes celebran y para quienes trabajan.

Usar colectivo también ordena la salida: permite planificar horarios, evitar discusiones por quién conduce y cortar de raíz el combo más peligroso de estas fiestas: alcohol y volante. La consigna es simple: si vas a brindar, volvé en colectivo.

Horarios de colectivos en Tucumán: 31 y 1°

Según la información difundida por el área de transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y medios locales, el esquema de Año Nuevo repetirá el cronograma aplicado en otras fechas festivas recientes.

Martes 31 de diciembre (2025): servicio con frecuencia habitual, pero con últimas salidas alrededor de las 21 y circulación hasta cerca de las 22 (según línea y regreso a гараje).

Miércoles 1 de enero (2026): sin servicio por la mañana; el servicio se retoma desde las 14, con frecuencia reducida tipo domingo/no laborable.

Recomendaciones rápidas para no quedar a pie