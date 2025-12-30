Vía Tucumán

Año Nuevo: viajar en colectivo es una decisión segura y económica

En una noche de festejos, elegir transporte público reduce riesgos en la calle y evita el escenario más peligroso: alcohol y volante. Conocé los horarios durante el 31 y el primero.

Sol Alvarez Natale

30 de diciembre de 2025,

Año Nuevo: viajar en colectivo es una decisión segura y económica
Colectivos lineas urbanas

En Año Nuevo, la mejor decisión muchas veces no es “manejar con cuidado”, sino no manejar. En una noche de brindis, encuentros y traslados, elegir el transporte público ayuda a bajar riesgos: menos autos en la calle, menos chances de siniestros viales, y una vuelta a casa más segura para quienes celebran y para quienes trabajan.

Usar colectivo también ordena la salida: permite planificar horarios, evitar discusiones por quién conduce y cortar de raíz el combo más peligroso de estas fiestas: alcohol y volante. La consigna es simple: si vas a brindar, volvé en colectivo.

Horarios de colectivos en Tucumán: 31 y 1°

Según la información difundida por el área de transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y medios locales, el esquema de Año Nuevo repetirá el cronograma aplicado en otras fechas festivas recientes.

  • Martes 31 de diciembre (2025): servicio con frecuencia habitual, pero con últimas salidas alrededor de las 21 y circulación hasta cerca de las 22 (según línea y regreso a гараje).
  • Miércoles 1 de enero (2026): sin servicio por la mañana; el servicio se retoma desde las 14, con frecuencia reducida tipo domingo/no laborable.

Recomendaciones rápidas para no quedar a pie

  • Salí con tiempo: apuntá a tomar el colectivo antes de las 21.
  • Si vas en grupo, acuerden un punto de encuentro y una hora de salida: evita apuros.
  • Es mejor dormir en el lugar de la reunión y volver tranquilo al día siguiente. El colectivo es siempre la opción más económica y segura.
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS